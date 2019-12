Le preguntaron a Gonzalo Heredia por la dotación de Luciano Castro

Hace un par de días, debutó en el Teatro Neptuno de Mar del Plata la comedia "Desnudos". Dos de los protagonistas de la obra son Luciano Castro y Gonzalo Heredia, quienes dialogaron en móvil para el programa "Intrusos".

Con un evidente doble sentido, el conductor Jorge Rial le preguntó a Heredia: “¿Por qué le dicen 'gordo' a Castro?”. Gonzalo fue categórico: “Quiero derribar un mito”, comenzó a explicar Heredia, que fue interrumpido por una broma de Rial haciendo alusión a que iba a hablar del miembro de su compañero.

“No, no. Hablo de la cintura para arriba. Lo demás no me importa. Cuando hacíamos Valientes, él estaba adentro de una campera que usó todo el año y no era el cuerpo que luce ahora. Y claramente, haciendo una tira, grabando doce horas y comiendo ya tostados todos los días, no podés mantener esa figura, entonces 'el gordo', de mi parte, viene de esa época”, detalló el actor.

Por otro lado, Luciano volvió a hablar sobre el padecimiento que sufrió tras la viralización de sus fotos íntimas. Sostuvo: "No responsabilizo a nadie por lo que hice", y a su vez habló de la falta de piedad algunos medios al tratar el tema: "Se hacen un festín todos, los que te quieren y los que no te quieren".También se refirió a las miles de personas que compartieron esas fotos a través de WhatsApp, y dijo que la mayoría de esas personas al igual que él tienen hijos, en alusión a la falta de de solidaridad de mucha gente.