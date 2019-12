Cromañón: estrellas de la músca nacional interpretan emotiva canción homenaje

View this post on Instagram

CROMAu00d1ON 15 Au00d1OS. LUNES 30 DE DICIEMBRE - 18Hs. OBELISCO. Se cumplen 15 au00f1os de la tragedia que marcu00f3 de manera indeleble a nuestro pau00eds. Desde el primer du00eda, en este espacio decidimos que el dolor que ese 30 de Diciembre de 2004 nos deju00f3, tenu00edamos que transformarlo en Vida. Hoy despuu00e9s de tanta lucha, nos encontramos de pie e invitando a todo el pau00eds a homenajear a Vu00edctimas y Sobrevivientes de Cromau00f1u00f3n, en este nuevo aniversario. Nuestra bandera de este au00f1o es u0026#34;Transmutar el dolor en poesu00edau0026#34;. Por eso los esperamos el pru00f3ximo Lunes 30 de Diciembre en el Obelisco (Diagonal Norte y Carlos Pellegrini) desde las 18hs, con muchas actividades y grandes artistas regalu00e1ndonos su mu00fasica. Los Pibes y las Pibas de Cromau00f1u00f3n. Los y las Sobrevivientes de Cromau00f1u00f3n. PRESENTES. #TransmutarElDolorEnPoesia #Cromau00f1on15Au00f1os #Cromau00f1on #SinQuebrarse #NoNosCuentenCromau00f1on