Mónica Farro mostró la diminuta tanga rosada que le trajo Papá Noel

Una de las tradiciones que muchas personas mantienen para Navidad es regalarle a las mujeres ropa interior de color rosado y Mónica Farro fue una de las que recibió el particular presente y decidió mostrarlo en su cuenta de Instagram.

A través de un video filmado en su habitación, la vedette modeló una diminuta tanga rosada que a duras penas le cubría sus partes íntimas ya que, además de ser extremadamente cavada, tenía los laterales de silicona transparente dejando una mayor superficie de piel al descubierto.

"Hola a todos, buen día y feliz Navidad. Esta tanguita rosa me la habían regalado para que la use ayer pero me olvidé de ponérmela así que me la pongo hoy. Me encanta, es hermosa", dijo Farro en el video que cerró con un beso para todos sus seguidores.

Como era de esperarse, los comentarios de quienes la siguen en la red social no demoraron demasiado. "Acá está el pan dulce que pedi para estas fiestas", "Que hermosa rosa para calentar también el Año Nuevo" y "Tenía buen culo antes de que la picaran las abejas", fueron algunas de las apreciaciones.