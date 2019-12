La fuerte reflexión de Karina que despertó dudas en sus fans

View this post on Instagram

Gracias a las redes porque nos acercan y nos mantienen comunicados. Pero el MUNDO REAL estu00e1 afuera, en la calle, en el diu00e1logo du00e1ndose la mano y miru00e1ndose a los ojos. En el cara a cara ocurre lo verdadero. En el cara a cara te das cuenta si juzgas injustamente o no xq percibu00eds la buena vibra de las personas. Y recibir tanto cariu00f1o en la calle, y a cada lugar del pau00eds al que voy me hace sentir feliz y realizada. Porque llega ese mj que tanto quise dar. De superaciu00f3n, de fortaleza a pesar de la historia dura que puedas haber tenido, de animarse, y de que no hace falta ser perfecto para lograrlo . Estoy feliz, me siento contenta y en paz por primera vez en la vida y eso no tiene precio. Pero gracias por el Cariu00f1o masivo a todos. Sin palabras!!! ud83dude4cu2764ufe0f #laluznaturalylaartificialmeamor ud83eudd23ud83eudd23