Desopilante: Silvia Süller le propuso casamiento a Jacobo Winograd

Luego de varios ańos de estar soltera, Silvia Süller reveló que le gustaría casarse con Jacobo Winograd. Durante el ciclo de Implacables, la mediática reveló el dato que llamó la atención de todos los presentes.

"Me gustaría ponerme de novia y casarme con Chizito. Con Jacobo hace tanto que nos conocemos y nos llevábamos tan bien… Me encanta y yo también a él. Fíjate que a él no se le conoce ninguna pareja, no se le conocen amigas y la única soy yo", disparó.

Sin embargo, la respuesta de Winograd no se hizo esperar, y mostrandose agradecido por la propuesta, la rechazó: "La conozco, la quiero mucho a Silvia, es amiga, voy a pasar ańo nuevo con ella. Yo no me caso con nadie. Estoy enamorado de mi hija".

"Tengo 58 ańos. Soy grande, ella tiene 60 ańos. Es una mujer linda pero no es lo que era antes. Es una mujer muy atractiva. A mi me gustan las mujeres más jóvenes. Yo me mantengo bien. Ella nunca me dijo de casarse en privado. Fue por prensa en la televisión", comentó .

Para concluir, disparó: "Llegué a una edad que no me gusta rendir cuentas a nadie. Convivencia mata amor. Me gusta salir y volver tarde. No la estoy despreciando. La adoro a Silvia".