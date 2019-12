De la política a la farándula: María Eugenia Vidal y Quique Sacco rompen el silencio sobre su romance

María Eugenia Vidal y Enrique Quique Sacco rompieron el silencio luego de que se confirmara el romance que están viviendo y hablaron por primera vez de su relación y el viaje que harán a París, Francia, para celebrar el Año Nuevo.

"Nos vamos de vacaciones, a disfrutar. Queremos tener una vida normal", dijeron María Eugenia y Enrique. Hace apenas unos días que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y el periodista deportivo blanquearon la relación. "Es verdad que estoy más descansada y tengo cara de empezar una nueva etapa. Vamos a pasar un lindo momento, en un lindo viaje", dijo Vidal en Involucrados y agregó: "Quique es una buena persona, es lo más importante".

Noticias Relacionadas María Eugenia Vidal y Enrique Sacco juntos: su primera foto

Aunque con timidez, ambos se animaron a dar detalles de la relación: "Nos conocimos en el programa de Mirtha Legrand. Es una ventaja conocerla como personaje público. La admiraba. Fue natural, ese día se dio el primer encuentro. Lo más importante es lo que vamos construyendo. Se ofreció a estar a disposición para lo que necesitara por el caso de Débora (Pérez Volpin). Y naturalmente empezó la relación", contó Sacco.

"Todo fue como tenía que ser. Es cierto que Mirtha dice ser la Celestina, ¿por qué no? Ahí se generó el encuentro, aunque fuimos a su programa por distintos motivos. Después de ese día empezamos a escribirnos, me invitó a cenar a un restaurante, fuimos con un grupo de amigos. No era el mejor momento porque era época de campaña y muy intensa, exigía mucha energía. Después de las elecciones volvimos a contactarnos. Estoy más descansada, ser gobernadora de la provincia es una gran responsabilidad", explicó Vidal.

"¿Cómo encaró a la gobernadora?", quiso saber el conductor del programa, Marino Iúdica. "Muy simple. La conocí, nos escribimos y nunca pensé en que era la gobernadora porque detrás de la figura pública había una mujer que me interesaba conocer", aseguró.