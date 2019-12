Finalmente, Celeste Cid presentó públicamente a su nuevo novio

Celeste Cid aprovechó la víspera de la Nochebuena para presentar en sociedad a su novio, Iván Pierotti.

"No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos y seguramente no vuelva a ocurrir pero en breve cambia la década y... la felicidad me salta del corazón. Todo si. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. 24 de diciembre de 2019. Feliz Todo! Nos deseo amor y ser cada día más felices", expresó la actriz junto a una imagen donde se la ve abrazada al artistista audiovisual.

Un nuevo motivo para celebrar de parte de la actriz que este 2020 la encontrará protagonizando "Separadas", la nueva ficción de Pol-ka que se verá a partir de enero por la pantalla de El Trece junto a Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo y Agustina Cherri.