Nueva denuncia contra Axel por abuso sexual

Ayer se informó que la Justicia de Río Negro archivó por falta de pruebas la denuncia por abuso sexual contra el cantante Axel. Según publicó el Diario de Río Negro, hubo dos hechos clave que llevaron a bajar la causa: la pericia psicológica a la denunciante y la falta de testigos que sostengan la versión de la mujer.

La denuncia radicada dos meses atrás, hacía referencia a hechos supuestamente ocurridos en 2017 en la localidad de Catriel, en el marco de la Fiesta Provincial del Petróleo.

Ahora, según publicó La Nación, el abogado José D'Antona informó que una nueva denuncia fue presentada el lunes por la mañana pero el letrado evitó dar mayor información porque no quiere que se filtre ningún dato.

"No queremos que nos pase lo mismo que con la denuncia que se hizo en Río Negro, que a los 20 minutos de presentada se filtró la información. Eso no debería haber sucedido, porque además no queremos revictimizar a la víctima ni exponerla a potenciales represalias", aseguró.