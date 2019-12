Se archivó la denuncia contra Axel por abuso sexual

View this post on Instagram

Gracias Olavarru00eda! Gracias por cerrar el #VolverASerTour 2019 de la mejor manera!! Que alegru00eda saber que se mantiene intacto y que estu00e1 mu00e1s fuerte que nunca el amor por la mu00fasica y cu00f3mo ella nos une u2764 Que el 2020 nos encuentre asu00ed de junt@s y fortalecido@s! #LaMusicaNosUne ud83dude4f #Olavarria