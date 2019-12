Que se terminen las series buenas

El domingo pasado HBO terminó de emitir su exitosa serie Watchmen. La historia de los justicieros enmascarados que luchaban contra una organización racista fue un éxito entre la crítica, y tuvo un final que quedará en el recuerdo por su poderoso mensaje y por la forma perfecta en la que cerraba la historia.

Tras el estreno del último capítulo, comenzó a llegar un extraño pedido: que la serie no tenga más temporadas. La razón es simple. La historia cierra con un pequeño gancho, que podría dar pie a una continuación, pero que en realidad no hace que sea necesaria una segunda parte. Sin entrar en los spoilers, lo que pasa funciona tanto como un final cerrado -el de la historia principal- como un final abierto -el de una nueva historia a futuro-.

El pedido, que llegó por parte de críticos y fanáticos, tiene sentido. Es más común que una serie buena se arruine si los creadores o los canales que las emitieron deciden seguir sacándole jugo a una historia que ya dio lo mejor que podía dar. En la historia reciente, se pueden nombrar dos ejemplos paradigmáticos, que curiosamente también son de HBO: Big Little Lies y Sharp Objects.

La primera de las series había tenido una primera temporada espectacular, que ahondaba en temas espinosos como las relaciones tóxicas, ya sean violentas o no, mientras contaba una historia policial con excelentes elementos de suspenso. El final, si bien dejaba pie para una continuación, no la exigía. Desde HBO decidieron darle una nueva temporada, que si bien comenzó interesante, se fue desdibujando, al punto que terminó sin agregar nada de valor a la historia original.

En cambio, su otro éxito -Sharp Objects- consiguió quedarse sólo con la temporada inicial, y preservó así su estatus como una de las mejores series de la década. No es que no haya posibilidad de continuar con la historia. Después de todo -y esto con algunos spoilers- nunca se muestra la detención del asesino de las jóvenes de Wind Gap. The Sinner, una serie de Netflix de temática similar, decidió seguir adelante con una segunda temporada que también bajó notablemente el nivel, y que fue completamente innecesaria.

Volviendo a Watchmen, los dos escenarios -el de una segunda temporada y el de ninguna temporada más- son igual de posibles. Su creador, el genial Damon Lindelof, tiene antecedentes en los dos sentidos. Su primera serie exitosa, Lost, cambió el paradigma de la TV, pero se extendió más allá de lo que su historia requería, y terminó con un final que decepcionó a millones de personas. En cambio, su otro programa de HBO, The Leftovers, tuvo sólo tres temporadas, y terminó de una manera inigualable.

El perfecto final de The Leftovers.

Sobre una posible secuela, Lindelof dijo que debería pensarlo bien. Si sucede, lo más probable es que esté ambientada en el mismo universo, pero con personajes completamente nuevos. Habrá que esperar para ver.