Finalmente Fantino se despidió de Animales Sueltos

Alejandro Fantino se despidió finalmente de Animales Sueltos luego de 11 años al frente del programa. El conductor realizó un emotivo discurso a la hora de dejar el ciclo, en el que habló del orgullo que sentía a la hora de irse.

"Es un programa muy especial. Hoy es mi último programa al frente de Animales Sueltos en vivo, porque a partir del lunes van a ir una serie de programas grabados. No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que poder dejar vivo un programa. No hay nada que se pueda comparar. Ni 40 puntos de rating, que nunca hice así que no sé cómo será, pero acá hemos hecho un rating realmente muy altos y hemos ganado Martín Fierro. Nos ha ido muy bien", remarcó Fantino.

El conductor no se guardó elogios para su reemplazante, Luis Novaresio: "El que viene a conducir es crack. Luis Novaresio sabe conducir, es muy bueno y ustedes (dirigiéndose a sus compañeros) también". "Esta sensación de sentir que te vas a hacer otro programa dentro del grupo, dentro del canal y que queda vivo lo que hiciste, no se puede comparar", agregó.

Finalmente cerró con un mensaje que dejó a todos al borde de las lágrimas. "Recién pensaba ‘última noche de 11 años’, o sea que tenía 36. Pasé por un matrimonio, por alegrías, tristezas, mis viejos envejecieron, mi hijo creció, se me murieron los perros, me nacieron otros, disfruté, me reí, lloré. Todo acá, en este canal, en este lugar y en este programa. No es moco de pavo hacer un programa de 11 años. Es mi última noche de laburo y yo sublimé mi vida acá. Todo lo que me hacía infeliz o mis problemas, tuve este psicólogo que es Animales Sueltos".

