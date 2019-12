El hijo del presidente y su "deslumbrante" videoclip en Instagram

View this post on Instagram

u2728ud83euddbe RIGHT NOW BABY Iu2019M TORN ud83euddbeu2728 - Chiques el du00eda de hoy les quiero mostrar esta recreaciu00f3n del video de la canciu00f3n u201cTornu201d por @avamax que hicimos junto a les chiques de @warnermusicarg, a quienes amo y agradezco por, una vez mu00e1s, convocarme para un proyecto tan lindo ud83dudc95ud83dudc95 Torn es de mis videos preferidos porque mantiene impecablemente una estu00e9tica que podru00eda haber sido tranquilamente sacada de una pu00e1gina de un comic de Marvel o DC y amamos eso u270fufe0f u2728 El villano y coestrella en este video es @damistrong que lo dio todo en su papel de malo ud83dudc8eu2728 Gracias desde ya tambiu00e9n a les chiques de @bundafilms que otra vez lo dieron todo con una producciu00f3n increible ud83cudfa5ud83dudcfcud83dudcfd A @eh_mkp por maquillarme y dejarme tan increible ud83dudc85ud83dudc51 y a les chiques del @hotelclasico por darnos una locaciu00f3n tan increible para poder trabajar y darlo todo! ud83dudd25ud83dudc51u2728 Aprovecho para pedirles que me comenten abajo cual es su superheroe, antiheroe, villano o personaje de comic favorito? La mia es Poison Ivy porque es la mezcla perfecta entre ideales y ser mostra ud83dudc95 ud83cudf43 comentenme abajo!