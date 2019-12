Los escabrosos detalles que dio la mujer que denunció a Pablo Rago por abuso

Érica Basile, la mujer que denunció al actor Pablo Rago por violación, contó detalles de la noche en la que supuestamente se produjo el abuso.

Durante una entrevista en Nosotros a la mañana, todo se produjo una noche en la que visitó a Rago en su casa. La mujer relató que cuando llegó vio al actor fumando marihuana, actividad en la que no participó, y luego comenzaron a besarse.

En ese momento la estrella de Amigos son los amigos pidió "algo sexual", a lo que ella se negó. En ese instante "se pone agresivo, me empieza a insultar", y se produjo el ataque: "Directamente hubo penetración".

Luego dio más detalles sobre la conducta de Rago: "Los videos que me enviaba masturbándose fueron incómodos. Fueron varios. No lo bloqueé porque habíamos quedado en un tema de trabajo, que yo seguía esperando, y nunca me respondió. Solamente me cambiaba de tema".

La mujer contó que el ataque le produjo traumas, y que no se lo había contado ni a su familia. "Me gustaría que Pablo saliera a hablar y diga que lo que yo digo que es mentira. Que diga que él no me tocó, que no estuvo con una cámara y me abusó. Que lo diga... Solo él y yo sabemos lo que pasó. Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo", finalizó.