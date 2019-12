Rodrigo De La Serna contó detalles de su separación con Érica Rivas

Rodrigo De La Serna siempre supo mantener en resguardo su intimidad, incluso cuando estaba en pareja con Érica Rivas, con quien estuvo casado durante 11 años y tuvo una hija, Miranda (hoy de 19 años).

El actor se separó de su colega hace 20 años y rehízo su vida, actualmente en pareja con Ludmila Romero con quien tuvo una hija de 9 meses, y hoy esperan a su segunda hija juntos.

El fin de semana, el actor estuvo invitado al programa "PH" y dio algunos detalles de lo que debió atravesar cuando se separó de Rivas. "No me gusta hablar mucho de mi vida privada. Quiero rescatar la soledad, es bueno estar solo por momentos. Uno aprende muchas cosas de sí mismo. Siempre me encargué de que mi vida estuviese rodeada de gente, ruido, alegría y quilombo. Pero claro, me he sentido muy solo en alguna oportunidad".

"Fue cuando me separé de Érica. Nosotros vivíamos en un pueblo, en Maschwitz, tuvimos una hija cuando yo tenía 23 años, ella 25 y vivimos once años juntos, en familia. Una familia preciosa. Pero cuando la decisión ya estaba tomada, me obligué a mí mismo a irme", continuó el actor.

"Alquilé una casita en medio de un pantano. Quedaba en Escobar, en las afueras, casi llegando al Paraná. Una soledad... Buenísima, pero en primavera. Y era invierno. Un hogar prendido con leña, un poncho... ", detalló.

"Me hice cargo de muchas cosas, reflexioné mucho sobre mi vida, gané perspectiva. Rescato ese tiempo, aunque fue doloroso, fue duro; durísimo. Fue una especie de renacer, pero a los 33 años. Igual, fue genial", finalizó el actor.