Una ex "Combate" contó cómo su padre abusaba de ella y sus hermanas

DESLIZAR PARA VER EL VIDEOu27a1ufe0fu27a1ufe0fu27a1ufe0f Hice un video para hacer reu00edr a mis amigas, suelo hacer pelotudeces siempre para hacerlas reu00edr. Me incitaron a subirlo a Instagram y no me animu00e9 porque es mi parte bizarra y no la tengo tan blanqueada al mundo jajajaj y una buena amiga me dice u201cYo lo re subiru00eda a Instagram. Eso si muestra la Vale real y no la superficialu201d y me dejo pensando. La realidad es que entre amigas no soy u201cla sexy ladyu201d de la primer foto, soy una boluda a las 10 de la noche reciu00e9n vuelta del gym haciendo un intento de twerking totalmente fallido para hacerlas reu00edr. De chica me divertu00eda muchu00edsimo siendo bizarra para hacer divertir a otros, los au00f1os medio que nos van poniendo aburridos y nos van llenando de vergu00fcenzas y miedos. Soy muy poco de lo que ven en mis redes. Asu00ed que se los muestro! Asu00ed como esta sin retocarlo ni mejorarlo, ni maquillarme, ni peinarme jaja siendo Vale. Les mando un besoooo y cuu00e9ntenme! A QUIEN Mu00c1S LE PASu00d3 LO MISMO QUE A MI CUANDO VIO ESE TOTO MOVERSE ASu00cd? ud83dude06ud83dude06ud83dudc79