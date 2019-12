Animal Planet tendrá programación especial para perritos en Navidad y Año Nuevo

Con la llegada de las fiestas, las celebraciones incluyen desde mucho antes de la medianoche explosiones de fuegos artificiales que sin duda afectan a las mascotas. Los perros, por ejemplo, son muy sensibles a estos sonidos fuertes y estridentes. Por este motivo, Animal Planet emitirá el 24 y el 31 de diciembre, entre las 20:00 y las 2:00 hs., una programación especial presentando DOGTV, un nuevo canal pensado y diseñado por científicos, veterinarios y expertos en perros para ayudarlos a que se relajen y que estas fiestas puedan ser felices para todos.

DOGTV es el primer y único canal de televisión del mundo con contenidos creados especialmente para perros. Su programación comprende categorías como relajación, estimulación y exposición. Estudios comprueban que reducen la soledad, el aburrimiento y la ansiedad por separación y depresión cuando los dueños están fuera de casa, así como también promueven la felicidad y el bienestar de los perros.

Así, el próximo 24 y 31 de diciembre, además de los recaudos habituales que cada uno toma en sus casas para que los perros no sufran los ruidos causados por los fuegos artificiales, encontrarán en Animal Planet, entre las 20:00 y las 2:00 hs., programación especial para ayudarlos a que se relajen.

Los contenidos de DOGTV fueron desarrollados durante un período de tres años con el objetivo de entretener, estimular y relajar a los perros que se quedan solos en casa, una audiencia que tiene sus propias necesidades e intereses. Con colores, temas, tonos visuales y escalas de sonido atractivas para los perros, esta programación exclusiva se basó en 68 estudios académicos y la supervisión de cuatro especialistas en comportamiento canino. Los efectos de sonido presentan tonos, frecuencias y ritmos que aplacan a los animales, mientras que los elementos visuales se adaptan a las características fisiológicas de la vista del perro.

La música instrumental, el balbuceo de los bebés, la risa de los niños, los paisajes naturales y otros perros que disfrutan de momentos tranquilos y felices son algunas de las secuencias y temas que se muestran en el canal, que incluye más de dos mil títulos divididos en tres géneros diferentes: relajación, estimulación y exposición. A partir de diferentes estudios se ha podido comprobar que estos contenidos reducen la sensación de soledad, el aburrimiento y la ansiedad por separación y depresión que sufren los perros cuando los dueños están fuera de casa, así como también promueven su felicidad y bienestar.

La programación de DOGTV, que actualmente se transmite en Estados Unidos, Brasil, México, Corea Del Sur, China y varios países de Europa, fue recomendada por The Humane Society de los Estados Unidos, la organización con sede en Washington D.C. centrada en la promoción del bienestar de los animales. Los contenidos del canal fueron además basados en métodos aprobados por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (American Veterinary Medical Association – AVMA-) y por la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals – ASPCA-).