Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña: campeones del Súper Bailando 2019

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña fueron los consagrados campeones del Súper Bailando 2019 tras derrotar en el duelo telefónico a Flor Vigña y Facundo Mazzei. El margen de diferencia entre los ganadores y la pareja que quedó en segundo lugar fue muy escueto: 50,8% vs 49,92%.

La primera dupla en salir a la pista fue la de Vigna y Mazzei, ella ya venía de ganar el certamen en dos oportunidades anteriores. La bailarina e influencer reconoció cierta incomodidad al competir contra con su ex, Occhiato: "Vamos a ser sinceros, esta es una final de una incomodidad linda. Es una incomodidad que durante todo el año me hizo crecer muchísimo y que hoy me hace salir del cascarón totalmente.Tengo una Flor que a veces es un poco sumisa, que responde más a la mirada del otro que a la mía. Quiero aprender a decir que no y este programa me ayudó mucho a eso, me enfrentó a mis peores materias",

El jive fue el ritmo que abrió la noche les dio el primer punto a Nico y Flor Jazmín. Luego, en el chachapop, Vigna y Mazzei se anotaron un tanto. Finalmente, y como es un repetido clásico en las finales del "Bailando", la decisión quedó en manos del público.

A su vez, Marcelo Tinelli quiso aportar su cuota de emoción con su speech de despedida de temproada: "Yo siento que en esta nueva etapa genera mucha esperanza. Esta nueva energía que realmente sea con más bienestar, más igualdad. Hay que dejar la grieta atrás como dijo el presidente Alberto Fernández. Y encontrarnos todos a través de una mesa, hermanos, primos. Este país necesita de todos nosotros. Nadie sobra cuando se trata de un país donde uno se ha criado. Queremos estar vivos. Hay que empezar por los que no pueden esperar más. Que nos importe la dignidad de cada uno, que luchemos todos los que estamos involucrados. Este es el programa de la familia. Y en este último programa quiero agradecer a todos, a ustedes que nos dejan ser parte todos los años. Amamos lo que hacemos, y haciendo este sueño, cumplimos los sueños de muchos lugares en Argentina", enfatizó.

En el siguiente video, un resumen de lo mejor que pasó durante el año en el "Súper Bailando 2019"