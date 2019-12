María Eugenia Vidal y Enrique Sacco juntos: su primera foto

View this post on Instagram

LA TAPA DE LA SEMANA - Romance Confirmado, Maru00eda Eugenia Vidal y Quique Sacco. Todos los detalles de esta relaciu00f3n en este nu00famero. u00a1Mu00e1s info en InstaStories ud83dudc46ud83cudffb! #CarasWeb #CarasDigital @mariuvidal u0026amp; @enriquesacco