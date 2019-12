Luis Ventura: "Tomé la decisión de demandar civil y penalmente a..."

Luis Ventura estalló contra Ibope desde su cuenta de Twitter. "Nunca me gustó esconderme y tomé la decisión de demandar penal y civilmente a Ibope. Para bien o para mal los voy a hacer", aseguró el periodista con respecto a su accionar contra la consultora que mide la audiencia de la TV.

"Tengo la sensación que me tan robando. Quizás me muera sin conocer una sentencia pero quiero Justicia. Solo eso", agregó.

Ventura ya había manifestado su disconformidad contra Ibope: "No me puedo bancar que 800 aparatos midan la voluntad de todos los argentinos. No me la banco porque Ibope determina la pauta publicitaria. Me rompe que el Estado no intervenga".

Recordemos que hace algunas semanas, a partir de la llamativa baja en las medicionesde America TV, Jorge Rial confirmó que las figuras del canal y el empresario Daniel Vila se reunieron para charlar del tema.