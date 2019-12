El increible cambio de look de Adabel Guerrero

Adabel Guerrero se viene planteando hace tiempo la necesidad de un cambio. Así fue como se hizo una iluminación y decidió sumarse al "team rubias".

Luego del cambio de look, Adabel utilizó las redes para agradecerle al peluquero y mostrar su nueva cabellera.

"Y ahora llegamos a este look increíble!!!! Genio de los genio!!! Logró sacar el color negro de tantos años y vuelvo a ser la rubia de hace diez años atrás!!! Nueva etapa, nuevo color, nueva Ada", escribió.

La publicación recibió muchos comentarios por parte de los usuarios y de algunas amigas del ambiente, quienes la felicitaron por el color elegido.

Recordemos que hace unos meses, Adabel contó que necesitaba un cambio de look y que "estaba cansada de verse siempre igual. Necesitaba un cambio de look. Estaba muy cansada del color negro, sentía que no me identificaba. Mi color natural es este".