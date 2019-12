Eugenia Tobal es madre por primera vez a los 44 años

View this post on Instagram

265 pinchazos, cada mau00f1ana con todo el amor del mundo. Pese a los dolores y moretones, hoy llegando a su fin u2764ufe0f #SePuede #Amordelpuro Sabes que es la trombofilia? La trombofilia es un desorden en la coagulaciu00f3n de la sangre, con tendencia a coagular mu00e1s de lo normal. En un embarazo, se asocia a complicaciones gestaciones les tales como: *Aborto temprano recurrente de menos de 10 semanas de gestaciu00f3n. * Pu00e9rdida fetal de mu00e1s de 10 semanas de gestaciu00f3n. *Muerte fetal intrauterina * Parto prematuro. *Desprendimiento prematuro de placenta. *preeclampsia/ eclampsia/ su00edndrome de hellp. Si tuviste alguno de estos acontecimientos o conoces a alguien que los haya tenido, es importante hacer una consulta con tu mu00e9dico. Estu00e1s a tiempo. La trombofilia se detecta son un simple anu00e1lisis de sangre. Si hay diagnu00f3stico, hay tratamiento. Y claro que se puede... a no bajar los brazos!!! ud83dudcaaud83cudffcud83cudf08u2764ufe0f #SiAlaDeteccionPrecozDeLaTrombofilia #leydetrombofiliaya Pedile a tu mu00e9dico que te haga el estudio! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f