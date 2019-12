En medio de la polémica separación, denunciaron a Yanina Latorre

Yanina Latorre decidió separarse de Diego Latorre luego de la polémica desatada por un nuevo supeusto engaño. Ahora, Pau Linda reapareció y aseguró que denunciará a la panelista por haberla llamado "prostituta" en Polino Auténtico.

"Ya me están escribiendo y terminando de redactar la carta como corresponde. Me da mucha bronca. Me está dañando la imagen porque están escuchando personas que me quieren. No tengo problemas con la prostitución ni nada menos, pero no lo soy. Tampoco me meto en la vida de nadie", aseguró en El show del espectáculo.

Pau Linda.

"En uno de estos días le llega la carta documento. Es con todas las de la ley. En su momento me hicieron muchísimo daño y no lo hice, pero dije basta", detalló.