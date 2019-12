Nicole se levantó en la mitad del Super Bailando, ¿cruce con Pampita?

Griselda Siciliani y Nicole Neumann reemplazaron durante unos días a Pampita, quien tuvo una fugaz luna de miel en París junto a su essposo, Roberto García Moritán.

"Gracias por haber estado en el programa, siempre es muy lindo tenerte acá", despidió Marcelo Tinelli a Nicole en la noche del lunes. "Esto es mágico. La energía que se vive acá es un placer. Podés contar conmigo, es un honor y la paso muy lindo", agradeció la modelo, para luego en plena gala de eliminación lanzar con cierto dejo de ironía: "¿Puedo ver quién se queda o ya me tengo que ir?"

Mientras la eliminada Silvina Escudero agradecía su participación en el certamen, las cámaras mostraron a Neumann abandonando su silla en el jurado, con Ángel de Brito pasándole las muletas. Acto seguido, Tinelli le dio la bienvenida a Pampita: "Vuelve al jurado después de la luna de miel. ¿Cómo le fue?".

"¡Ay, qué lindo! Divino me fue. París, un lugar para enamorarse y pasear", dijo la modelo y conductora. "¿Embarazada o no?", consultó Tinelli. "No, completamente no", retrucó Pampita.