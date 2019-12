Preocupación por la salud de Nico Occhiato: ¿queda fuera del Bailando?

Las ocho parejas que están en el tramo final del Super Bailando 2019 se enfrentaron el viernes en el programa que conduce Marcelo Tinelli al ritmo de la bachata.

En ese contexto, Nico Occhiato contó que tiene un problema de salud que complicaría su continuidad en el concurso. Tras bailar junto a la bailarina Florencia Jazmín Peña.

"No quería decirlo antes y yo le pregunté si va a seguir en el Bailando, y es mejor que lo digamos ahora que ya bailó. Nico está con un pinzamiento complicado en una vértebra, le provoca muchísimo dolor y han tenido que adaptar toda la coreografía para este ritmo de bachata, pero bueno, lo vamos a decir ahora que ya bailaron. La verdad es que le cuesta mucho y le duele, es un gran gesto que ha tenido”, dijo Tinelli sobre la salud de Occhiato para sorpresa de todos los seguidores de su programa.

Luego, Nico amplió: “No quiero que sea justificación de nada, cambiamos. La coreo arrancaba con Flor arriba mío y eso fue lo que produjo la lesión. No me dolió nada y bailé normal”, A pesar del momento emotivo, los resultados no acompañaron a Occhiato y Peña ya que el jurado eligió a sus competidores de ronda (Fernando Dente y Macarena Rinaldi) para estar entre los mejores siete de la competición.