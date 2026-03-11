"No podía creer que mi torturador viviera libremente en EE.UU. y fuera artista de televisión": los venezolanos que reconocieron en una telenovela al militar responsable de sus detenciones

María Elena Uzcátegui sintió un mezcla de sentimientos que iban de la incredulidad a la indignación cuando supo que Rafael Quero Silva, un militar venezolano al que ella y otros cuatro venezolanos acusan de torturas, estaba trabajando como extra de telenovelas en Miami.

Durante los años 2013 y 2014, el teniente coronel Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Lara (en el centro occidente de Venezuela).

Desde esa posición, estuvo al frente de la represión de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y, según cuenta Uzcátegui, personalmente se encargó de allanar su vivienda y de detenerla, tras lo cual ella fue enviada a la cárcel de Uribana, convirtiéndose así en la primera mujer presa por razones políticas en ser recluida en esa prisión de máxima seguridad.

"Cuando me enteré dije: ¿Qué es esto?, ¿cómo es posible que alguien que ha sido un torturador, que ha mandado a matar a tanta gente y que ha hecho sufrir a tanta gente ahora viva aquí libremente en Estados Unidos , feliz de la vida. ¡Y ahora también es artista! No podía creer que eso era verdad. Después de todo lo que hizo en Venezuela, ¡qué injusticia tan grande!", dice Uzcátegui a BBC Mundo.

La noticia de que Quero Silva se encontraba en Miami se propagó rápidamente en 2018, luego de que miembros de la diáspora venezolana lo reconocieran al verlo aparecer haciendo, entre otros, el rol de policía en la telenovela "Mi familia perfecta", de la cadena Telemundo.

En el caso de Uzcátegui, que por entonces vivía en Colombia, la noticia le llegó poco después, cuando agentes del FBI la contactaron en el marco de una investigación que realizaban sobre el exmilitar venezolano.

Siete años transcurrieron para que aquella indignación cediera el paso a la sorpresa y, también un poco, a la esperanza.

A las puertas de la deportación

Getty Images Quero Silva fue detenido por ICE y enviado al centro para inmigrantes Krome de Miami.

A finales de febrero de 2025, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Quero Silva en Miami, señalándolo como "extranjero ilegal y criminal de Venezuela".

Según informó la prensa estadounidense, las autoridades migratorias determinaron que el exmilitar venezolano había entrado a EE.UU. en 2016 y se había quedado en el país más allá de lo permitido por su visa.

La noticia de la detención impactó fuertemente a Uzcátegui, quien nuevamente no creía lo que estaba viendo, aunque esta vez desde una perspectiva más positiva.

"Cuando yo me enteré de que a él lo habían agarrado, ahí sí es verdad que me dio... me quedé como en shock, porque lo impensable sucedió. No podía creer que estuviera pasando. Quedé como en el aire. Yo hasta lloré. Tenía tantos sentimientos encontrados que no sabía cómo me sentía", cuenta Uzcátegui.

Luego de la detención, Quero Silva fue sometido a un proceso migratorio que concluyó en noviembre pasado en el que un juez determinó que "había participado en violaciones a los derechos humanos en Venezuela" y ordenó su salida del país.

Quero Silva, quien se encuentra detenido en el centro para migrantes Krome de Miami, apeló esa decisión para evitar ser deportado.

Paradójicamente, Uzcátegui tampoco quiere que sea deportado para que haga frente a la demanda civil que ella junto a otros cuatro venezolanos presentó en contra del exmilitar ante los tribunales de EE.UU.

Primer militar venezolano acusado por sus víctimas

AFP via Getty Images La Guardia Nacional Bolivariana ha tenido un rol central en la represión de las protestas antigubernamentales que han sacudido Venezuela desde 2013.

La acción legal contra Quero Silva se basa en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés). En ella se le acusa de haber ordenado, autorizado y supervisado la tortura de manifestantes y detenidos, incluyendo a los cinco demandantes.

La demanda se introdujo a finales de 2025 con el apoyo legal del Centro Guernica 37, una ONG internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la rendición de cuentas.

Almudena Bernabéu, codirectora de esta organización, explica que se optó por una demanda civil y no por una penal porque en EE.UU. los particulares no pueden iniciar procesos penales, pues estos dependen exclusivamente del Departamento de Justicia, pero que no por ello deja de ser importante.

"Este es un proceso civil que se desarrolla en un tribunal bajo un juez con experiencia penal, con un jurado de 12 personas que decide sobre la culpabilidad. O sea, que el marco realmente es equivalente al de un proceso penal, solo que el resultado no es una sentencia absolutoria o condenatoria, sino unos daños punitivos y un monto a pagar como compensación por lo sufrido", explica la abogada a BBC Mundo.

El proceso, además, tiene un peso simbólico por lo que puede representar en el contexto de las denuncias por violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela desde la llegada al poder del chavismo.

"Es la primera acción legal contra miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas en tribunales nacionales. Hubo intentos en Argentina de ir contra Maduro pero por temas de inmunidad, etcétera, no prosperaron. En España hubo otros esfuerzos que también fracasaron. Esta acción civil que ya ha prosperado sigue para adelante, es la primera de esta clase y creo que eso es muy importante para la comunidad venezolana", dice Bernabéu.

Andrés Colmenarez, uno de los cinco demandantes, destaca otro elemento que hace único este proceso. "Este es el primer caso en el que un militar venezolano está siendo llevado a la justicia por sus propias víctimas", le dice a BBC Mundo.

¿Perseguidor perseguido?

Cortesía Diario El Impulso Quero Silva vistiendo su uniforme de la Guardia Nacional durante los años de la represión de las protestas.

La demanda civil contra Quero Silva fue presentada por cinco venezolanos que fueron detenidos en Barquisimeto, capital del estado Lara, por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el marco de las protestas antigubernamentales en Venezuela de 2013 y 2014.

"Quero Silva no solamente ordenó y autorizó sino que directamente participó en la violenta supresión de las protestas (…) Él trabajó mano a mano con la unidad de la GNB bajo su autoridad. Él participó directamente en la violencia contra los manifestantes, incluyendo en su tortura mientras estaban bajo custodia", señala el documento presentado en el distrito sur de Florida.

BBC Mundo solicitó una entrevista al bufete de abogados que representa al exmilitar venezolano, pero hasta el momento de publicar esta nota no habían accedido a la petición.

Los demandantes denuncian que sufrieron torturas, malos tratos, golpes, humillaciones, privación de agua, alimentos, sueño, servicios sanitarios, acceso a llamadas telefónicas o contactos con la familia.

Además, uno de los demandantes recibió un disparo de bala en el abdomen y otro de ellos recibió disparos de perdigones a corta distancia en la espalda y en el rostro, por parte de efectivos de la GNB.

El documento también señala Quero Silva "ordenó directamente y supervisó la tortura de individuos detenidos en el Destacamento 47, incluyendo tres de los demandantes".

Una de esas tres personas es María Elena Uzcátegui.

"La reina de la guarimba"

Cortesía: María Elena Uzcátegui La Guardia Nacional Bolivariana realizó un gran despliegue de efectivos en el complejo residencial en el que vivía María Elena Uzcátegui, antes de allanar su vivienda y detenerla.

Más de una década después, Uzcátegui asegura que aún no se explica por qué Quero Silva pareció estar tan interesado en ella.

Explica que aunque ella se unió a las protestas que se iniciaron en febrero de 2014, nunca tuvo un rol destacado.

"Yo me inicié en las protestas como millones de venezolanos y ayudaba en muchas cosas: curando heridas, llevando materiales, resguardaba a varios estudiantes en mi casa, les daba de comer y cosas así. Más o menos lo que muchísima gente hacía", cuenta.

Por eso, asegura, le sorprendió mucho el gran despliegue de efectivos que realizó la GNB en su edificio el día que la detuvieron en septiembre de 2014 y el hecho de que el propio Quero Silva encabezara el allanamiento a su vivienda.

"Hicieron un despliegue como si fueran a detener a Carlos el Chacal", comenta.

Cuenta que la GNB cerró todos los accesos al complejo residencial donde ella vivía y que luego de intentar ingresar en su casa golpeando la reja, aprovecharon para entrar cuando ella le abrió la puerta a su hermana abogada que venía a asistirla ante la situación.

En la vivienda estaba Uzcátegui junto a una decena de manifestantes a los que ella había ofrecido refugio ante el recrudecimiento de la represión en la calle.

Uzcátegui no sabe con precisión cuántos agentes de la GNB entraron en su casa. Estima que entre 20 y 30. Con ellos estaba Quero Silva, quien pronto dejó claro su interés por ella.

"Una de las guardias mujer me dijo: 'Señora, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque venimos por usted'. Y ahí comenzó todo. Quero Silva me empezó a decir cosas, que tenía que mantenerme callada y que no tenía derecho a nada", cuenta.

El comandante la calificó de reina de la "guarimba", que es el término con el que se conocía en Venezuela el tipo de protestas callejeras que se realizaban contra el gobierno.

"Él me bautizó así, como la reina de la guarimba. Yo no sé si es un capricho. En realidad, nunca lo he podido entender. Pienso que él se empecinó conmigo, pero no sé por qué. Quizá buscando convertirme en un ejemplo para que más nadie lo haga. Me tomó como ejemplo para apaciguar las protestas", señala Uzcátegui.

Luego, en el momento de llevársela detenida, Quero Silva le expresó su satisfacción. "Agarrándose el chaleco me dijo: 'Tanto tiempo te busqué y por fin te encontré. Me voy feliz porque me llevó a mi trofeo'", relató la mujer.

BBC María Elena Uzcátegui afirma que quiere que se haga justicia con Quero Silva, no solamente por ella sino por "todas las familias que lo perdieron todo, que perdieron a sus hijos".

A partir de allí, Uzcátegui empezó un calvario que duraría unos cuatro meses.

Inmediatamente después de la detención, fue trasladada junto a los demás detenidos hasta el destacamento 47.

"Allí nos metieron en un cuarto en el que estaba Quero Silva. Él empezó a decirnos de todo, que no éramos hijos de Dios, que todos íbamos a ir para la cárcel de Uribana, donde nos iban a violar. Nos insultó y nos dijo todo lo que se le pudo ocurrir para hacernos sentir mal", cuenta.

Luego los llevaron a una habitación en la que asegura que les aplicaron la llamada "tortura de la luz blanca".

"Te ponen una luz blanca desde un día hasta el otro día y no puedes cerrar los ojos, porque si lo haces te golpean. A mí no me golpearon porque mantuve los ojos abiertos, pero a los muchachos, sí. Los golpeaban en la cabeza", cuenta.

Uzcátegui afirma que ella escuchó a Quero Silva dar todas las instrucciones sobre cómo iban a ser tratados los detenidos y sostiene que lo considera no solamente su torturador, sino además responsable de todo lo que le tocó vivir desde entonces.

Y es que aunque no sería sino hasta después de pasadas 24 horas de su detención que Uzcátegui pudo comer o beber algo, en realidad, las condiciones del destacamento 47 eran más llevaderas que las que le tocó vivir después durante unos tres meses en la cárcel de Uribana, donde estuvo encerrada junto a delincuentes comunes y donde fue recibida por la directora con un amenazante: "Bienvenida al infierno".

Allí pasó la primera semana encerrada en "el tigrito", una celda de castigo sin ventanas, ni ventilación de ningún tipo. Y, a partir de allí, le tocó vivir en terribles condiciones de insalubridad, con poco o ningún acceso a agua potable, pasando hambre, con un único uniforme que debía usar prácticamente sin ropa interior.

Uzcátegui sufrió sarna, estuvo en varias ocasiones privada de sus medicamentos para el asma y la tiroides, desarrolló una enfermedad del corazón y llegó a perder unos 13 kilos de peso.

Y a todo esto hay que sumar las constantes amenazas, vejaciones, humillaciones e, incluso, abusos sexuales.

"Una vez llegué y le dije a mi hermana que para vivir así, yo prefería suicidarme, que no quería seguir viviendo", relata.

Cortesía María Elena Uzcátegui Durante los meses que estuvo detenida, María Elena Uzcátegui perdió unos 13 kilos de peso.

En los tres meses que estuvo en Uribana, los familiares y amigos de Uzcátegui realizaron numerosas gestiones para conseguir su liberación, que finalmente se logró en diciembre de 2014 por razones de salud.

No fue una libertad plena. Le otorgaron casa por cárcel, así que se quedó encerrada en su casa hasta 2017, cuando huyó por tierra hacia Colombia, donde vivió durante cinco años gracias a distintas personas que la estuvieron acogiendo y ayudando hasta que pudo migrar a EE.UU., donde viven otros miembros de su familia.

Uzcátegui atribuye todas estas penurias a Quero Silva. Por eso, cuando surgió la propuesta -que al final no se concretó- de que ella declarara en el juicio migratorio en su contra, ella pensó que si llegaba a verlo aprovecharía para decirlo esto: "Tú estás ahí donde una vez yo estuve por tu culpa, por tu abuso de poder".

"Me hubiese gustado decírselo, no sé si a lo mejor yo pueda tener la oportunidad de decírselo algún día", comenta.

En cuanto a la demanda civil, Uzcátegui aclara que se trata de buscar justicia y no venganza.

"Queremos justicia para todas esas familias que lo perdieron todo, que perdieron a sus hijos. Yo entiendo que es una sola persona y que hay muchísimos en Venezuela y muchos en EE.UU. que merecen lo que él está pasando. Que sea justicia para muchos, aunque sea por uno, por todos aquellos que no pudieron y por todos los que están muertos", dice.

