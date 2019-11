Moria Casán en modo lengua karateca: ""Agustina Kämpfer es un gato..."

Moria Casán le dedicó un fulminante descargo a Agustina Kämpfer, la periodista que previamente había lanzado una cruel chicana contra ella. y "La One" sin filtro la tildó de “gato” por la relación que tuvo con el ex vicepresidente Amado Boudou.

“La que maltrató fue ella, en maquillaje y en vestuario, y hasta tuvo una pelea con la señora, pero como la señora tiene clase, nunca lo dijo”, sentenció Moria, denunciando a la panelista de haber tenido conflictos con el equipo de Incorrectas y Nora Cárpena cuando trabajaba allí.

“Debe estar armando alguna revista o volviéndose a encontrar con More Rial para hacer tutoriales de maquillaje”, continuó la conductora con su lengua karateca, a la vez que recordó que durante una entrevista a Esmeralda Mitre, Kämpfer se fue del estudio porque “no pudo salir a decir que no era una chorra cuando la acusaron”.

“Salir con alguien que tiene poder te beneficia, y si te gusta, más. Boudou era de lo más bueno y lindo que había en el kirchnerismo, y si te deja un departamento... qué regio Boudou. Mirá, nena, sos Moriaun gato fino, lo bien que hiciste”, arremetió Moria

Kämpfer fue parte de Incorrectas hasta marzo de este año, cuando fue despedida en medio de un escándalo por haberle hecho previamente una denuncia por violencia de género a Eduardo Feinmann. Sin embargo, la producción del ciclo aseguró que su desvinculación se debió a que el magazine viró hacia la farándula y ya no se debatían temas de política.