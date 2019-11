El descargo de Darín tras haberse reído en televisión de un chiste sobre una violación

El 25 de noviembre pasado, Día Internacional contra la Violencia de Género, el popular programa español El Hormiguero, tuvo como invitados a Ricardo Darín y a su hijo, el Chino Darín, quienes asistieron para promocionar el estreno de la película La Odisea de los Giles en el país ibérico.

Sin embargo, las coas no terminaron del todo bien ya que el conductor del programa, Pablo Motos, sumó vía telefónica al chef Karlos Arguiñano, quien derrapó con una desafortunada y repudiable humorada. “Hay dos chicas argentinas y le dice una a la otra: Graciela, ayer me violó un gallego. ¿Y cómo sabés vos que era gallego? ¡Porque le tuve que ayudar!”, dijo el vasco.

“Hoy #DíaContraLaViolenciaDeGénero y no falta un desubicado total como #Arguiñano en #DarínEH que se le ocurre hacer un chiste espantoso sobre la violación. No podemos normalizar ni peor bromear sobre este tipo de temas. O sería gracioso que lo violen a él”, fue uno de los tantos mensajes que se publicaron en Twitter en contra del chef.

“El patriarcado no se acabará tan fácilmente mientras un gilipollas haga chistes de violaciones y otros tres gilipollas le rían la gracia en un programa de televisión. Sí, hablo de Arguiñano, Pablo Motos, Ricardo y Chino Darín”, remarcó otro tuit, involucrando no solo al chef, sino también al conductor del programa y a los Darín, padre e hij

Finalmente llegó la respuesta de Ricardo Darín: “No nos reímos de una violación, de hecho nunca escuchamos en el set de TV de qué iba el maldito chiste… El ruido en el estudio y la mala comunicación por el teléfono no permitió eso. ¿Cómo alguien puede reírse de eso? Lamento la odiosa confusión, pero te juro que no fue así”.

Arguiñano, por su parte, pidió perdón al comienzo de su programa, Cocina Abierta.“Conté un chiste que nunca debí contar. Quiero pedir perdón a todo el mundo. Estoy pasando un mal día. Me colé. Fueron 15 segundos que me han destrozado, pero bueno, la vida continúa y tengo que seguir, perdón de verdad”.