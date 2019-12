Alguien "con mala leche" filtró un estremecedor video de Pinky

En estas horas, se filtró un humillante video en el que se observa a la legendaria conductora Pinky protagonizando un llamativo momento en medio de la grabación del programa que co conduce junto a su sobrina, Kari Araujo.

Luis Bremer compartió el estremecedor momento en Twitter y le preguntó a Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos, si ese fragmento del programa salió al aire. En el video se la ve a Pinky recostándose lentamente hacia su derecha tras sonarse la nariz, y agarrar un almohadón de forma cilíndrica para poder ponerlo por debajo de su cabeza. Reina Reech, invitada del programa, interrumpe su relato sobre la danza y comenta que la conductora “tiene ganas de irse a la camita”, mientras que Kari Araujo intenta remar la situación.

“Mientras le damos las buenas noches a Pinky, nos vamos despidiendo de la gente. A dormir, a dormir, y a vos que estás en tu casa, nos vemos el próximo sábado”, concluye Araujo la grabación.

La representante artística Ale Benevento que ese fragmento del programa no iba a salir a la luz. “Eso no salió al aire. De hecho ese programa aún no salió al aire. Y eso no va a salir al aire. Alguien con mala leche, claramente, lo filtró”, indicó, en consonancia con la furia que expresaron decenas de usuarios por la difusión de ese material.