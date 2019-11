Luciano Castro, sobre la filtración de sus fotos íntimas: "Hay una cosa de morbo que a mí..."

Luciano Castro atravesó un difícil momento en octubre cuando fotos íntimas y un video de él fueron viralizados mostrándolo al desnudo.

Estoicamente, el actor siguió adelante con su vida familiar y profesional mientras se prepara para hacer temporada teatral en Mar del Plata.

Este viernes, una nota de Confrontados logró interceptarlo a la salida de un ensayo del espectáculo con el que se presentará en "La Feliz", cuyo título es coincidentemente Desnudos.

"Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo (mayor) y con la gente que les pude causar algún tipo de efecto rebote. Después no me interesa hablar con los medios de algo que tiene que ver conmigo", le dijo el actor a la cronista del programa.

"Más que vivir un momento de angustia y decir 'puta, qué bajón', no me pasó nada", agregó.

Sobre la endeble versión de que habría filtrado las fotos hot para publicitar su obra teatral, señaló: "Tengo 26 ó 27 años trabajando. No necesito promocionar una obra con semejante exposición, semejante escándalo. Pero bueno, es más de lo mismo, cada uno dice lo que puede y yo también lo hago".