Karina La Princesita vapuleó a sus contrincantes mediáticos

Las cosas entre Fernanda Iglesias y Karina La Princesita no están bien desde hace tiempo. "Como ella es mentirosa debe pensar que todos son mentirosos". Aquella frase de la periodista esató la furia de la cantante. Ahora, mientras participaba de un móvil para el programa Hay que ver, que conducen José María Listorti y Denise Dumas y en el que Iglesias es panelista, decidió encararla.

"¿A vos te gustaría que yo te acuse por cosas que veo en la televisión o que me cuentan?". "Estoy acostumbrada", respondió Iglesias. "Por más de que estés acostumbrada no está bien y yo no me quiero acostumbrar a eso", continuó. "Una cosa es decir: ‘Para mí está mintiendo’ y otra es darlo por hecho, como lo hiciste vos ayer. Ojalá algún día puedas retractar o no. No soy ninguna mentirosa y no está bueno que te juzguen", agregó.

"Para acusarme de mentirosa te basás en cosas que ves en televisión o que te contaron. Es como si yo te tratara de violenta o golpeadora porque una vez le pegaste un cachetazo a una compañera en el piso. Pero no lo digo porque no se puede juzgar a una persona por lo que ves en televisión", dijo.

"Siempre me ensuciás feo de una forma muy personal. Entonces yo, con todo el respeto del mundo como con el que te estoy hablando ahora te quería preguntar si tenés ganas de decirme algo", comentó Karina. Entonces Iglesias respondió: "Pienso que no me estás hablando con respeto". "Me estoy defendiendo de lo que dijiste vos ayer. Si no te gusta el vuelto ya es un tema tuyo", concluyó la cantante.

Fuente: Paparazzi.com.ar