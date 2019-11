El panelista que quiere volver a Intrusos tras renunciar por un morboso escándalo

Camilo García tiene intenciones de volver al programa Intrusos en 2020 en ocasión de la celebración del vigésimo aniversario del legendario envío de chimentos. Desde hace un tiempo, Camilo trabaja como DJ, pero ahora expresó su deseo de ocupar nuevamente una silla en el programa que conduce Jorge Rial.

En el ciclo radial Por si las moscas, García afirmó: “Volvería a Intrusos, se me apareció muchas veces en la cabeza la idea de cruzarme con Jorge Rial y que me diga que vuelva, darle un abrazo”.

Luego indicó que Rial "se enojó por cómo me fui, por las diferencias que tuve con él y con Luis Ventura. Y agregó: "Mi límite fue la cámara a Marcelo Corazza". Recordemos que el ex ganador de Gran Hermano fue víctima de una cámara oculta en 2002, cuando el programa de espectáculos lo mostró en una situación íntima en un auto junto a un chico que había conocido a través de la web. Recién en 2014, Rial pidió perdón por haberle jugado una mala pasada al ex integrante del reality. Más allá del arrepentimiento, Corazza sostuvo que el conductor nunca lo llamó para pedirle disculpas personalmente.