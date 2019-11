Luciana Salazar, picante: "No descarto ser presidenta"

Más allá de su nuevo perfil tuitero como "pitonisa de la política", Luciana Salazar sigue sorprendiendo a todos por algunos datos certeros. Hasta el día de hoy, la actriz continúa tirando rumores políticos y generando opiniones encontradas.

Anoche, fue invitada al programa de Luis Novaresio en A24, donde se autodefinió como "una influencer política" y amplió: "En realidad es algo que la gente está conociendo de mi vida... en mi entorno saben que la política me gustó desde siempre. Yo tengo muchos amigos que están vinculados a la política y es mi tema central en todas las charlas y reuniones, me encanta...", comentó.

"Nunca me imaginé el impacto que iba a tener lo que fue publicando, pero me empezaron a seguir lideres mundiales que yo decía ‘¿qué está pasando?’. Pero la verdad es que estoy tan sorprendida", se sinceró.

Sobre la gestión que llevó adelante Mauricio Macri, la mediática remarcó. "Mauricio fue un títere de Marcos Peña y también un poco de Duran Barba", expresó. "Yo creo que a este país lo gobernó Marcos Peña. Fue un gobierno raro... Peña tiene una visión que no tengo yo, mucho más cerrada. Creo que quiso hacer más cosas por las redes. De hecho, cuando Mauricio empezó a escuchar más a un Pichetto y a Mario Negri en los últimos momentos de su campaña, después de las PASO, ahí fue donde empezó a subir su popularidad que venía en decadencia y por eso logró ese piso de 40 puntos", argumentó. "Si lo hubiese dejado de a lado a Peña, le hubiera ido mejor. No sé si ganaba la elección porque falló en todo", reconoció la modelo.

Con respeto a los presidentes que estuvieron antes de la actual gestión, Luciana destacó que Néstor Kircher "fue el mejor". Y que "con Cristina me pasa que puedo coincidir o no en muchas cosas políticas, pero no puedo dejar de decir que en un monstruo político, en el buen sentido. Es una mujer sumamente capaz. Es una mujer inteligente y es la gran ganadora de estas elecciones porque fue la ideóloga. Y Marcos Peña fue el gran perdedor. Es una gran estratega. La verdad desde ese punto la admiro y me encantaría tener una charla con ella", elogió Salazar a la ex mandataria que el próximo 10 de diciembre asumirá como vice de Alberto Fernández.

"Ahora lo voté a Alberto Fernández con una expectativa de cambio. Me hubiese gustado que haya una tercera opción, pero desgraciadamente la Argentina hoy vive en la grieta y es uno o el otro. No hay una tercera opción, es una lastima. Me gusta Lavagna, pero para un rol más económico. Ojalá que Alberto lo pueda convencer para que esté", se refirió con respecto al presidente electo.

Para finalizar, habló sobre su futuro en la política: "Dejo que la vida me sorprenda. Me gusta aprender, voy en búsqueda de. No espero que todo me caiga del cielo… No descarto ser presidenta, ojalá. No sé. No descarto nada. En la vida no hay que descartar nada, la vida está para sorprender. Más si estás trabajando en eso. No es que te diga que voy a hacer algo que no tenga nada que ver conmigo. Estoy vinculada, me gusta. Puedo aprender más y me puedo capacitar más. ¿Y quién te dice?”, dijo Luciana.