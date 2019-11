Mirtha Legrand confirmó que no la invitaron a la cena de despedida de Mauricio Macri

El lunes por la noche Mauricio Macri realizó una cena despedida en Olivos con algunas personalidades del mundo del espectáculo. Susana Giménez, Guillermo Francella, Mariana Fabbiani y Oscar Martínez fueron algunos de los invitados que estuvieron presentes, sin embargo llamó la atención la ausencia de Mirtha Legrand.

Recordemos que el supuesto alejamiento entre la diva y el Presidente comenzó a sonar fuerte en el último tiempo a raíz de una serie de críticas que realizó Mirtha durante sus programas en contra de Macri y su gobierno. Esta ausencia solo confirma esos rumores.

Ahora, en el marco de una gala solidaria, la Chiqui rompió el silencio y confirmó que no fue invitada al encuentro.

"¿Por qué no fue a la cena?", le preguntó un cronista de Involucrados. "No me invitó chicos, no me invitó", confesó. Y agregó: "La otra vez me los encontré en la fiesta del diario La Nación y me dijo: 'Ay, vamos a comer pronto', pero esta vez no me invitaron".

Luego, la conductora se refirió a la posibilidad de que Alberto Fernández esté presente en alguno de sus programas. "Vamos a ver", lanzó sin dar más detalles.