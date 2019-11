Juana Viale: quién es el arquitecto rockero que conquistó su corazón

Juana Viale se mostró finalmente en pareja. Desde sus últimas apariciones con Luciano Cáceres, la actriz no había sido vista con nadie. Hace algunos días, la Revista HOLA! la encontró in fraganti junto a un hombre que no es de los medios.

La persona en cuestión es Agustín Goldenhorn. Según publica Primicias Ya, Goldenhorn es arquitecto creador del estudio "Arquitectura Goldenhorn" egresado del Pilgrims College, un prestigioso colegio bilingüe de San Isidro, Buenos Aires.

También se detalla que Goldenhorn integra el "Club de Motonetas Picantes", un grupo de motoqueros con el que suele hacer travesías, algo que coincide con los gustos de Juanita quien muchas veces estuvo vinculada a la actividad.

En cuanto a su costado musical se sabe que toca la guitarra y hace coros en "Falsos Profetas", una banda de rock con la que hizo varios shows. Es soltero y tiene dos hijos.