El reclamo de Flor Peña a Pampita por un detalle que le arruinó la noche

Flor Peña fue una de las tantas invitadas a la fiesta del casamiento de Pampita el viernes pasado. La actriz y jurado del "Bailando" fue pasadas las doce de la noche junto a Marcelo Polino y Aníbal Pachano.En este contexto, contó que cuando estaba en pleno baile la novia dio por terminada la fiesta.

"La pasamos hermoso. Tengo dos cosas para contar. A las 5 de la mañana, encendieron las luces y nos echaron. Nos queríamos morir. Ella agarró el micrófono y dijo: ‘Chicos, foto final’. Estábamos en la cresta de la ola", comentó la jurado.

"Tremendo. Se puso la gorra Pampita", contestó Marcelo Tinelli. "Foto final y quedamos todos un poquito tocados. Nos habíamos divertido mucho", agregó la actriz.

"En un momento, ya yéndome tocada, nunca hundida, con lentes y una cosa que me titilaba en la cabeza, una señora se me acerca con un nene y me pide que le grabe un video. Le dije que no porque estaba un toque puesta y la señora le dijo al nene: ‘No importa, mi amor, se lo vamos a pedir a Flopy Tesouro’", contó Flor con humor.