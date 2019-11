La boda de Pampita y Moritán: ¿tuvieron sexo durante los festejos?

El casamiento de Pampita y Roberto García Moritán se transformó en la boda del año. Los novios supieron brindar una gran fiesta que terminó con sospechas por parte de sus invitados: ¿tuvieron sexo durante los festejo?

Durante el ciclo de Los Ángeles de la Mañana, la periodista Karina Iavícoli reveló un dato que le acercó gente que trabajó en el salón. Tímida de dar a conocer la información, la panelista explicó: "Entre la una de la mañana y las tres, por lo que a mí me cuentan… Espero que Carolina y Roberto no se enojen por lo que voy a contar, a mí me parece re lindo… Es fuerte pero es lindo. Mientras todos bailaban y la fiesta explotaba, ellos desparecieron porque supuestamente ella tenía que ir a chequear algo del vestido… Y se fueron a uno de los baños del palacio Sans Souci… a hacer el amor. Esto me lo contó alguien del palacio", declaró la periodista.