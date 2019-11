Guido Suller recordó a Ricardo Fort: "Fuiste el amor de mi vida"

A seis años de la muerte de Ricardo Fort, varias figuras del ambiente del espectáculo lo recordaron en las redes sociales. Y quien no quiso dejar pasar la ocasión fue Guido Suller, ex pareja del empresario. El mediático, confesó que a pesar del tiempo no logra olvidarlo y que fue "el gran amor de su vida".

"6 años que te fuiste querido Ricky. Ya es hora de que te suelte. No puedo vivir aferrado al pasado. Es como estar un poco muerto, sabés. Fuiste el amor de mi vida. Te voy a llevar siempre pero siempre dentro mío. Hasta el último día y después tal vez nos encontremos. Te Amo", expresó en la red social junto a una foto antigua de ambos.

Recordemos que el mediático decidió alejarse de los medios por tiempo ilimitado. "Anímicamente no estoy en condiciones de reaparecer en la tele. La gente, más allá de que se emociona con mis dolores, lo que más rescata es que se divierte conmigo. Estoy transitado este dolor. Yo no tengo hijos. Mi familia eran mis padres. Pasaron 3 meses desde la muerte de mi mamá. Y no estoy bien. Me he planteado desaparecer, no volver más", confesó.