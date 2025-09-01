El Municipio de Santa Rosa adquirió una unidad autobomba para combatir incendios

Lo comunicó la intendenta municipal Flor Destéfanis, junto al cuartel de bomberos voluntarios de Santa Rosa, en un 30 de agosto atípico con importantes precipitaciones. Recién llegado a Santa Rosa el camión de bomberos recibió la bendición del padre Marcelo Castro.

“Venimos trabajando hace mucho en esta gestión, esto no se planifica de un día para el otro” dijo la Intendenta Destéfanis, terminada la Santa Misa del 30 de agosto, ya que afuera de la parroquia Santa Rosa de Lima, la esperaba una unidad autobomba en óptimas condiciones recién llegada del cuartel del bomberos de Lanús.

Allí fue adquirida la unidad autobomba, marca Pierce / E-ONE, equipada con bomba Waterous 1500 GPM (5000 Lts/min), tanque de agua de 2800 litros, dos tanques de espuma AFFF de 200 litros, motor Detroit Serie 92 y equipo generador eléctrico Honda.

Una inversión de $ 42.000.000 (cuarenta y dos millones de pesos) que el municipio entregó en forma de subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa para que puedan adquirir esta unidad.

Bomberos con verdadera vocación de servicios “La asociación cuenta actualmente con siete bomberos voluntarios capacitados y un cuartel operativo y carecíamos de movilidad propia, lo que limitaba severamente nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. La adquisición de esta unidad significa poner en funcionamiento por primera vez un servicio esencial de bomberos voluntarios en Santa Rosa. Queremos agradecer de todo corazón a la Intendenta porque esto es poner por encima de cualquier cosa la seguridad de los vecinos de Santa Rosa” dijo Helvio Suárez, presidente de la Asociación y continuó: “ahora podremos brindar asistencia inmediata en casos de incendios estructurales, forestales, siniestros viales en la Ruta Nacional Nº7 (zona de alto tránsito de transporte de cargas y materiales peligrosos) y emergencias en áreas rurales de difícil acceso”, concluyó.