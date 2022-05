Cómo incluir el ecocuero en look básicos para hacerlos cancheros

El ecocuero busca imitar al cuero original pero de manera sintética, imitando su color, textura y brillo. Esta alternativa es mucho más barata y además es amigable con los animales. ¡Inspírate con estos looks!

Las piezas de ecocuero son diversas y muy fáciles de combinar. Se adaptan a todos los estilos, desde rockeros hasta románticos, en pantalones, camisas, camperas, faldas, tops y ¡en todas las piezas que te imagines!

Trench verde oliva. Foto: Pinterest

Esta tendencia ya no solo la veremos en looks de noche, sino que también va a ser vista en outfit para el día a día: salidas con amigos, trabajo y muchas situaciones diarias más.

El cuero sintético, en marrón, beige, negro, blanco y verde oliva, es el must have del invierno 2022 para hacer brillar tus looks y en esta nota te mostramos combinaciones para tus prendas de ecocuero:

Abrigos

Campera puffer de ecocuero con pantalón de ecocuero. Toda la tendencia en un solo look. Foto: @lissyroddyy (Instagram)

A la hora de salir a comprar encontramos puffer, blazer, camperas y trench, de cuero sintético, que levantan tu look en segundos. Al ser una pieza de abrigo sus combinaciones son muy versátiles e ilimitadas. Quedan bien con cualquier textura y color.

Look para la noche

Falda y campera de ecocuero combinadas con básicos. Foto: Pinterest

Para resaltar nuestro estilo por la noche existen prendas de ecocuero, tales como faldas, vestidos, tops y camisas, ideales para salir a cenar con amigos, ir a bailar o pasear. Podemos incorporar accesorios dorados, una mini bag, blazer y las botas que más te asienten para lucir al máximo tu estilo.

Outfit para el día

Pantalón de ecocuero marrón combinado buzo, riñonera y zapatillas. Foto: @lissyroddyy (Instagram)

Para ir al trabajo, facultad o picnic con amigos es recomendable utilizar prendas básicas como pantalones, camisas y, por qué no, blazers. Podemos combinarlas con camisas blancas, buzos de algodón, zapatillas y gafas, para darle un toque chic a nuestro look diario.

¡No te quedes afuera de esta tendencia amigable con el ambiente! Utiliza esta nota de inspiración para armar tus looks y sentirte cómoda.

Recuerda, toda la información que compartimos en MDZ Femme son recomendaciones, por si tienes dudas. Pero ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!