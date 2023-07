El llamativo look de Coti Romero: aprende a combinar texturas y estampados con ella

Coti Romero apostó por un look marrón que combina texturas y estampados que son muy fáciles de combinar. No solo quedarás como una diosa, sino que además podrás usar cada prenda por separado y seguirás siendo una bomba.

Coti Romero sigue adelante luego de su separación

Coti Romero se encuentra en medio de las polémicas luego de que se conociera que se separó de Alexis Quiroga, su novio que conoció dentro de la casa de Gran Hermano. La correntina, lejos de estar triste y despechada por su ruptura, aprovechó la ocasión y salió de fiesta con sus amigas para celebrar la vida a pesar de todo.

Fiel a su estilo, compartió en su perfil de Instagram su look marrón con una falda bien corta que muestra su espectacular figura.

Coti Romero se separó de su novio. Alexis Quiroga —a quien cocnocio en el reality Gran Hermano 2022—luego de 7 meses de relación. FUENTE:FUENTE:Instagram @cotyrommero

Similar al estilo de vestir que tiene Julieta Poggio, otra excompañera del reality, la joven Coti Romero también es fanática de la moda y las tendencias. Desde sus redes sociales la ex Gran Hermano siempre comparte sus atuendos y disfruta de recibir halagos y comentarios. Esta vez sorprendió con un look en distintos marrones y texturas que resaltan su nuevo pelo rubio.

El conjunto está compuesto por un body con efecto marmolado en un tono negro y beige y está combinando con una falda marrón de eco-cuero con cierres en los laterales. De esta manera, los cierres permiten acortar o alargar la pollera, según el efecto que se quiera dar, y se puede hacer más jugada y sexy.

La joven de 20 años decidió abandonar el pelirrojo de su cabello y apostó por estos colores oscuros que generan contraste con su pelo rubio.

Coti Romero apuesta por un look en tonos marrón con distintos estampados y texturas. FUENTE:Instagram @cotyrommero

Con este look en color marrón, un tono que no suele usar con frecuencia "La hermanita", pero que pisa fuerte esta temporada, Coti Romero dejó en claro que Alexis es parte de su pasado. Y sí que es cierto, porque ya ha comenzado a recibir propuestas de distintos pretendientes que esperaban su ruptura y no han perdido el tiempo para buscarla.



