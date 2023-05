Mirá el look súper encendido de Wanda Nara para salir a bailar

Wanda Nara (36) se divierte en Buenos Aires, mientras se encuentra instalada en su ciudad natal por su papel de presentadora televisiva al frente de Master Chef.

Para salir a bailar al nuevo lugar de moda, Bresh, eligió un look sporty glam que causó furor en redes sociales ¡lo analizamos para que puedas imitarlo y dejar a todos boquiabiertos como la diva mediática!

Wanda Nara combinó un pantalón deportivo con botas de taco alto y un body super sensual ¡super trendy! Fuente. Instagram @wanda_nara

Wanda Nara: body sensual combinado de una forma super trendy

El estilo altheisure es un boom. Se trata de combinar prendas sensuales con prendas deportivas para crear impacto.

Influencers y famosas son fans de este estilo pues pueden crear outfits atrevidos, diferentes y destacar del modo tradicional de vestirse para una noche de baile o salida con amigos. Wanda Nara se subió a esta moda, ya que siempre se sintió cómoda con el sporty chic.

Por supuesto, lo mejor de este tipo de look es que te verás increíble pero además estarás super cómoda para moverte.

Wanda Nara buscó un color que adora y la estiliza: el negro y jugó con las siluetas.

Eligió un pantalón negro deportivo con las tiras en blanco en los laterales super clásico y lo combinó con botas con detalle slouchy de caña alta con tacones en cuero negro, una riñonera negra de lujo con detalles en dorado y la prenda protagónica: un body ajustado super sexy de cuello tortuga con espalda descubierta y detalle cut-out en los laterales para lucir su cintura ¡una bomba!

La espectacular espalda del body de Wanda Nara. Fuente. Instagram @wanda_nara

Si te propones imitar su estilo solo debes elegir una sola gama y jugar con tu imaginación: el estilo se logra fusionando una tendencia como el glitter, el cut-out o el cropped top de una parte del atuendo con otras claramente deportiva.

En general el calzado define todo el estilo y si quieres un look para ir a bailar como el de Wanda, lo mejor es que te inclines por tacones altos: botas, stilettos o peep toe ¡cualquier opción que te guste es válida!

No olvides que los accesorios cuentan: viseras deportivas o en eco cuero, mini bags estilosas o riñoneras de lujo son solo algunas ideas.

En cuanto a la joyería, no le sumes más que un gargantilla dorada y unos pendientes sutiles pues los accesorios sumados a la fusión de dos estilos casi opuestos darían como resultado un estilo kirch y no queremos eso pues la idea de este look altheisure es: “menos es más“.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.