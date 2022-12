Comienza el 2023 con mucho brillo y glamour, inspirada en Jesica Cirio

Es cierto que frente a un nuevo año que comienza, pueden plantearse dos situaciones: aquellas que tuvieron un gran año y les gustaría poder repetirlo en 2023, y otras que solo quieren cambiar de año porque el 2022 fueron meses complicados y el 2023 podría ser un nuevo comenzar en sus vidas.

Sea una u otra opción, la cuestión se ubica en que hay que tratar de recibirlo con entusiasmo y, por supuesto, ¡mucho glamour! Para las que todavía no encuentran su look ideal para el 31 de diciembre, Jesica Cirio acompaña con su ayuda en los siguientes dos atuendos que son llamativos y únicos para empezar el año de la forma más chic.

Jesica Cirio opta por un jumpsuit brillante para cerrar el año. Foto: Instagram @jesicacirio.

Este sábado 31 despedimos el 2022 y es hora de arreglarnos, disfrutar y pedir muchos deseos. Además de lucir elegantes, podemos apostar por un poco de audacia como Jesica Cirio en este atuendo. La influencer eligió un jumpsuit brillante con pequeñas lentejuelas negras y transparencias en la zona de los pantalones.

El conjunto tenía un bralette de escote en V y tirantes con cintas en el abdomen, y pantalones sueltos de cintura alta. A su jumpsuit lo combinó con un chaleco sastre negro estilo capa y sandalias con plataformas. Esta es una prenda que podrás usar varias veces debido a su clásico color y a su versatilidad que facilita llevarlo con otras piezas como blazers con hombreras o chaquetas de cuero para darle un espíritu más rockero al estilismo.

El rojo es otro de los colores tradicionales en las fiestas de fin de año y acompañado con brillos produce un impacto sensual. Mira este dos piezas que Jesica Cirio usó previo a la Navidad y que es perfecto para resaltar en cualquier oportunidad. La conductora se decantó por un conjunto en rojo cuajado de lentejulas y formado por una falda lápiz con tajo lateral junto con un top de escote volcado.

Para completar su outfit, añadió unas sandalias naked rojas y brazalete dorado. Si vas a usar un look similar a este, lo recomendable es no agregar muchos accesorios ni pasarse con el maquillaje porque el traje ya es llamativo y no necesita más para verse bien. Sea un jumpusit, conjunto u otro atuendo brillante, te aconsejamos vestir de forma glamorosa pero sin olvidar la comodidad para festejar sin impedimentos. ¿Qué llevarás este Año Nuevo?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!