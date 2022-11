La China Suárez y Wanda Nara, dos argentinas con un look exclusivo de una marca italiana

Mientras que Eugenia "China" Suárez realizó un documental sobre su paso por Qatar antes del Mundial, Wanda Nara se tomó unos días en las playas de Maldivas junto a su ¿pareja? Mauro Icardi. Lo ponemos como incógnita porque ambos dijeron que iban a divorciarse, pero compartieron este viaje juntos y sin hijos.

La mayoría explica que el matrimonio podría estar reconsiderando darse una segunda oportunidad, luego de varias idas y vueltas. Una de esas fue la noticia relacionada con la China Suárez y los polémicos chats que Wanda Nara le encontró a su esposo con la actriz. Aunque esa fue una de las razones de ruptura entre ellos, la verdad es que los dos se han visto juntos nuevamente.

Por más que no sigamos indagando sobre el tema amoroso, sí nos meteremos con el tema que nos concierne como este duelo de estilos que se dio entre Wanda y Eugenia. Las famosas llevaron dos looks casi iguales de una misma marca italiana, Versace y con un año de diferencia. ¿Quién lo habrá lucido mejor?

Foto: Diez Minutos.

La China Suárez fue la primera en optar por este look de Versace en el Festival de Cine de San Sebastián en 2021. Con su conjunto estampado, se convirtió en una de las más sensuales y osadas de la noche que recibió miles de elogios dentro y fuera de la alfombra roja española.

La actriz se decantó por un conjunto con el mítico print de dibujos y cadenas en negro, blanco y dorado formado por tres piezas: leggings, crop top de escote corazón y chaqueta puffer. Sus sandalias de tiras en los tobillos combinaban con su atuendo al igual que su bolso baguette en negro.

En su caso, Eugenia apostó por la sensualidad que caracteriza a esta marca junto a su modernidad que le permitió añadir una vibra más juvenil y audaz con su chaqueta. A pesar de que llevó mucho estampado, las prendas se equilibraron entre sí para lograr un buen resultado final en la red carpet.

Foto: Instagram @wanda_nara.

Hace solo dos meses atrás, Wanda Nara presentaba uno de sus looks como jurada en el programa "¿Quién es la Máscara?". Siempre marcando sus fabulosas curvas y demostrando su estilo, la empresaria cayó rendida frente a un conjunto Versace. No sabemos si fue casualidad o no, pero la influencer usó un look muy similar al de la China que lo había llevado hacía un año atrás.

Aunque no fue el mismo conjunto, Wanda incluyó las dos prendas principales como el crop top y los leggings, pero cambió los colores y la chaqueta. En su caso, la celebridad arriesgó con su blazer negro, pero además no eligió tres colores sino solo dos como el negro y dorado, enmarcados dentro de un estampado más repetitivo en ambas prendas.

Dos argentinas unidas por una misma marca italiana y un conjunto mítico en cuestión. ¡Votá tu preferida!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!