Cómo preparar la piel para el frío con estos simples trucos

En el mes mundial del veganismo, te acercamos algunos productos veganos para preparar la piel para el frío y hacerlo de forma más respetuosa con los animales. ¿Te subes a la movida de cosmética natural? ¿Te interesa reducir el consumo de materias primas extraídas de animales? ¡Entonces tienes que seguir leyendo porque tenemos algunos trucos para ti!



El frío hace que la piel se reseque y pierda hidratación. Fuente. Vogue

Los beneficios de preparar tu piel para el frío con productos 100% veganos

Pasarse a la cosmética vegana tiene algunos beneficios que deberías considerar si aún no lo has hecho. Hay formatos innovadores que permiten preparar la piel para el frío, y que resultan ideales por tratarse de productos que se posicionan como vanguardistas y por ser lo último en formulaciones efectivas, naturales y amigables con el medio ambiente.

Así, no testea en animales y además tienen menos efectos no deseados para nuestro cuerpo, sobre todo para rostros sensibles. Esto es porque evitan químicos nocivos y reemplazan los componentes animales por vegetales .

Te acercamos algunos productos para que tengas en cuenta para esta temporada fría que se avecina, época en la que más sufre el rostro ya que se reseca y deshidrata mucho, sumado al factor de la inclemencia del tiempo.

El detalle del producto que se vuelve espuma en tus manos. Fuente. People Español

Limpieza nutritiva anti frío

Este gel se transforma al tacto con la piel en una espuma que limpia en profundidad la cara sin resecarla, ideal para la temporada fría. En su composición lleva ceramidas y agua de rosas que nutren y protegen la piel, previniendo irritaciones, rojeces y reacciones.

El nombre del limpiador es Wash It Out y es de la marca Versed. Se consigue en su tienda on line por 11.99 dólares.

Los envases y presentaciones de los productos veganos suelen ser innovadores. Fuente. PeopleEspañol





Hidratación contra el frío

Las cápsulas biodegradables tienen escualano puro que mantiene la humectación y logra una profunda hidratación, además este producto es apto para todo tipo de pieles. También cuida las funciones de la barrera natural para mantener tu rostro bien protegido.

Las cápsulas se llaman Proud Pods y son de Skin Proud. Se consiguen en supermercados y farmacias por 15,97 dólares. Lo mejor de los productos veganos adecuados para el frío es que puedes contar con aplicadores de última generación por ser vanguardistas por naturaleza. Fuente. PeopleEspañol

Formato innovador contra el frío

Además de ser un producto que no contiene ingredientes animales, este formato innovador protege la piel de bajas temperaturas y es super fácil de aplicar. Es un suero en spray que rocía la piel con colágeno vegano, probióticos, péptidos, ácido hialurónico y otros componentes que dejan el rostro instantáneamente hidratado, suave y más turgente.

El nombre del novedoso producto es Plump + Juicy Vegan Collagen Spray On Serum de la marca Kosas y cuesta 48 dólares.

¿Qué esperas para dejar tu piel preparada para la temporada fría, época en la que más necesita de cuidados y mimos?

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.