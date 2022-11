Tres trucos definitivos para aplicar corrector de ojeras y que permanezca intacto

El corrector de ojeras es el favorito de muchas. Instantáneamente quita esa apariencia de mirada cansada rejuveneciéndola, pero ¿cuánto dura ese efecto? Si eres de las que lucha con este maquillaje porque se cuartea, se corre o se acumula afeando el rostro, ¡entonces sigue leyendo que te compartimos algunos trucos!



El corrector de ojeras es clave para lucir tu piel sin imperfecciones. Fuente. glossybeauty.com.mx

Corrector de ojeras: lo que hay que saber para que luzca impecable

Hidratación máxima en el área

Lo más importante es que el área esté primero limpia y luego hidratada para que no se corra ni cuartee. Protege la zona con un producto especial para nutrir, humectar y retener la humedad después ya que muchos tienen un efecto muy light o ligero que no soporta bien el maquillaje que más tarde se coloca.

Presta atención a que no contenga aceite pues dejará una sensación de piel grasosa y no es lo que queremos si estamos colocando sobre eso make up. Debe ser fluido e hiper hidratante.

Los productos en gel son mejores que los demás porque absorben enseguida y puedes maquillarte 10 segundos después de haberte hidratado. Puedes colocar serum y luego hidratar si usas ambos productos.

Algunos cosméticos han incorporado en su pack la esponja aplicadora porque es la clave para un uso adecuado del corrector de ojeras. Fuente. ABC.es

El orden de los productos ¡sí altera el resultado!

Si eliges una base líquida siempre colócala antes que tu corrector de ojeras, y si, en cambio, usas una en polvo ahí sí debes usar el corrector previamente.

Difuminar, el paso que más debes practicar

Muchas veces colocamos poco producto porque creemos que así no se correrá ni se cuarteará, aunque esto no ocurre si además de bien hidratada, la zona está bien trabajada.

Por eso te recomendamos que utilices tu esponjita en forma cónica para poder maquillarte bien en detalle y esfumar correctamente la zona debajo de los ojos.

No temas colocar una buena cantidad del producto porque luego irás distribuyendo todo el corrector de ojeras para cubrir bien el área por completo.

Por supuesto no hablamos de excesos, pero sí de abarcar la parte oscura y algo hundida de las ojeras. El efecto piel claro (un tono más abajo que el tuyo) del corrector produce una idea visual de completar ese leve hundimiento trayendo hacia adelante la piel, librándose de imperfecciones y cambiando la tonalidad.

Asegúrate de que nada quede acumulado en las líneas: por eso difuminar es tan importante. Luego coloca polvo traslúcido para sellar y terminar, y listo ¡ya estás preparada!

¡Anímate a sacarle partido a tu corrector de ojeras con estos trucos y olvídate de que se corra!

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.