Tendencias que han reinado las pasarelas de New York Fashion Week

Este es mi cuarto año consecutivo trabajando dentro de la semana de la moda de Nueva York como estilista junto a “NEW YORK FASHION EXPERIENCE”. Como Periodista y Productora de Moda, participar de cada edición de la semana de la moda de Nueva York es un privilegio y un honor que me permite adelantarme a lo que se usará en las próximas temporadas.

Por eso, en esta nota, quiero contarles acerca de las últimas tendencias que ya se han comenzado a gestar y todo lo que se usará.

La Gran Manzana ha recibido a un gran número de diseñadores que presentaron sus propuestas para la temporada Otoño/Invierno 2020/2021 y nos han dejado tendencias para añadir a nuestros looks.

Tomá nota:

1-LEATHERY

El símil cuero o piel está súper en tendencia. La cueromanía llego a todo motor, ya sea en tops, vestidos, pantalones o camperas, el cuero es la textura del año.

2- BROWN IS THE NEW BLACK

El marrón comienza a desplazar al negro. Incorporaremos muchísimos colores tierra a la paleta invernal.

3- BORCEGOS

Los borcegos altos y de plataforma XL van a arrasar en el próximo invierno.

4- EL ESCOSES QUE NUNCA MUERE

Fue protagonista en el 2019 y seguirá vigente en el 2020. Este estampado lo veremos principalmente en trajes, tanto de faldas como de pantalones.

5- BOTAS ANUDADOS AL TOBILLO

Las influencers nórdicas comenzaron a anudar sus sandalias de tiras por encima de los pantalones y este pequeño tip se ha repetido hasta día de hoy empleado en botas.

6- COLORES PASTELES

Este año, los colores pasteles mandan. El amarillo, lila y el verde menta serán los protagonistas.