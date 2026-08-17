Minas Argentinas inicia obras por más de US$15 millones para la nueva etapa de Gualcamayo

Minas Argentinas, compañía minera que forma parte de AISA Group, iniciará este mes obras de infraestructura por más de US$15 millones en Gualcamayo , San Juan, como parte de las inversiones previstas para el desarrollo futuro de la mina.

Los trabajos tendrán una duración estimada de nueve meses e incluyen la ampliación de las instalaciones de beneficio de minerales y de los almacenes de reactivos, movimientos de suelo, despliegue de geomembranas y ampliación de los campamentos, entre otras tareas.

Las obras generarán alrededor de 230 nuevos puestos de trabajo. Con estas incorporaciones, cerca de 1.000 personas estarán vinculadas de manera directa o a través de empresas contratistas a las actividades de la mina Gualcamayo .

La inversión se realiza mientras Minas Argentinas avanza con los preparativos para el desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las zonas que históricamente fueron explotadas en Gualcamayo y cuya puesta en producción permitirá extender la vida de la mina al menos 30 años. El proyecto contempla, entre otras inversiones, la construcción y puesta en marcha de una nueva planta de tratamiento.

“Vamos por un nuevo Gualcamayo que confirma, con cada paso, su profunda transformación para generar valor y producción durante muchas décadas en San Juan y la Argentina. Estas obras son parte de los compromisos de inversión que asumimos y nos permiten anticipar la preparación de áreas e infraestructura que vamos a necesitar para Carbonatos Profundos”, señaló Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas.

Minas Argentinas

Gualcamayo fue adquirida por AISA Group en 2023, cuando la mina atravesaba sus últimos años de producción y se encaminaba hacia el cierre. A partir de la adquisición, el grupo decidió mantener la operación, retomar la exploración y avanzar con el desarrollo de Carbonatos Profundos.

Empleo para 1.000 personas

Al cierre de julio, Minas Argentinas empleaba directamente a 327 personas y otras 437 trabajaban en la mina a través de empresas contratistas. El 96% de los trabajadores es de San Juan.

Los 230 empleos adicionales que demandarán las nuevas obras llevarán esa cifra a aproximadamente 1.000 personas, un incremento cercano al 30%. Para las nuevas incorporaciones se priorizará la contratación de trabajadores sanjuaninos y, especialmente, de Jáchal.

La empresa también comenzó a ampliar la capacidad de alojamiento en la mina. Está prevista la construcción de un nuevo sector de campamento con más de 38 módulos habitacionales, cada uno con capacidad para cuatro personas y baño privado. Además, se trasladarán las instalaciones deportivas y se reforzarán temporalmente los servicios de transporte y alimentación.

Luego de un proceso de licitación, las principales obras civiles fueron adjudicadas a la empresa sanjuanina Mapal-Sigma. También participarán compañías locales especializadas en topografía y control de calidad.

Actualmente, más del 69% de las compras y contrataciones de Minas Argentinas corresponden a proveedores de San Juan.

“Cuando adquirimos Gualcamayo sabíamos que recibíamos una mina que estaba cerca del final de su ciclo, pero también que había una oportunidad para hacer algo distinto. Decidimos invertir, volver a explorar y trabajar para darle continuidad y dimos vuelta la historia. Hoy Carbonatos Profundos ya tiene un RIGI aprobado por US$665 millones, evaluamos presentar otro para exploración, y estamos comenzando a ejecutar obras concretas para lo que viene”, afirmó el empresario Juan José Retamero, fundador y CEO de AISA Group.

Minería

Como parte de su esquema de trabajo con proveedores, las empresas contratistas que se incorporan a Gualcamayo destinan entre el 1% y el 5% de su facturación mensual consolidada a Programas de Desarrollo Comunitario. Los fondos se aplican a obras de infraestructura escolar, asistencia técnica e insumos para emprendimientos productivos y programas de capacitación en educación técnica y sustentabilidad.

Minas Argentinas trabaja además junto con sus contratistas en materia de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional y desarrollo comunitario bajo estándares internacionales establecidos por las normas ISO 14001, ISO 45001 e ISO 26000.