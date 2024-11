Carbonatos profundos: la mina de oro que va a revivir y entró al RIGI con una inversión de US$1000 millones

La tercera es la vencida. El Proyecto Carbonatos Profundos (o DCP, por sus siglas en inglés) viene siendo el caballito de batalla para lograr la salvación de la Mina Gualcamayo desde que prácticamente comenzó a producir lingotes de oro en el 2009, en Jáchal, departamento norteño de San Juan. Hoy en día sigue siéndolo. Para tener idea, su operadora por entonces, la canadiense Yamana Gold, vendió la mina a la colombiana Mineros SA que siguió manteniendo en píe el emprendimiento, aunque le daba poca vida. ¿La promesa? Carbonatos Profundos le sumaria longevidad. No pasó demasiado tiempo hasta que Mineros eligió desprenderse de un activo que no le daba rentabilidad, sumado al agotamiento del mineral y en el que no estaba dispuesto a invertir ni un solo peso (o dólar). Su actual y tercer dueño es AISA Group que hace catorce meses desembolsó US$ 300 millones para quedarse con Gualcamayo y hacer lo que los dueños anteriores se quedaron con las ganas: desarrollar Carbonatos Profundos permitiéndole a la mina, usando otro proceso extractivo, producir por unas tres décadas más, es decir, el doble de lo que lleva en operación.

El Grupo, que tiene al frente al empresario español Juan José Retamero, se encontró con un plan de cierre de Gualcamayo casi encaminado y, además, con una complicada situación económica, productiva y financiera que se fue regularizando al punto que pasó de un patrimonio negativo de US$200 millones a uno positivo de US$ 170 millones. Sin este saneamiento de las cuentas le hubiese resultado imposible preservar 250 puestos de trabajo directos y más de 150 indirectos. Los números en rojo que heredó la empujó a ofrecerle un acuerdo al Gobierno de San Juan que consistió en pagar la mitad de lo que venía pagando para el Fideicomiso Minero, es decir, el 0.75% de la producción facturada en lugar del 1.5%. Eso fue durante el período que va entre el último trimestre de 2019 y el año 2022. La empresa redujo el aporte que hacía al fideicomiso en un 50% y, a cambio, comprometió una inversión en exploración de USD 24 M durante el trienio. El acuerdo permitió que la producción de Gualcamayo se extendiera hasta abril de 2024. De acuerdo con los datos difundidos por la empresa Minas Argentina SA, subsidiaria de Eris LLC, en el 2023 hizo el aporte de $ 289.080.911,20 al Fondo Fiduciario de Infraestructura deducido de la venta de 40.544,58 onzas de oro y 12.978,51 onzas de plata.

Gualcamayo está en Jáchal.

Quién es quién

La empresa, que además desarrollará en San Juan un proyecto inmobiliario en el predio de 6 hectáreas de la ex Cinzano (unas 200 viviendas premium, hotel, centro comercial, museo, oficinas y un área de desarrollo de negocios), presento recientemente un Plan de Inversiones de USD 1.000 millones para ejecutarse bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) convirtiéndose en la primera con base en San Juan en adherir formalmente a este régimen y fue, en ese momento, el mayor monto de dinero comprometido bajo este sistema en toda la región. En este plan, que contempla la producción de cales industriales con un gasoducto desde San Juan a Jáchal y a Gualcamayo (USD 75 millones), la construcción de un parque de 50 MW (USD 37 millones) que es la primera etapa del Parque Fotovoltaico que producirá 800 MW, cobra significativa relevancia Carbonatos Profundos porque es la reactivación de Gualcamayo.

Minas Argentinas completará durante 2025 el estudio de factibilidad e ingenierías que permitan definir un plan de producción y el posterior inicio de la construcción de la nueva mina subterránea, un sistema de molienda y una planta de flotación con capacidad para entre 3.500 y 4.000 toneladas/día, entre otros. La inversión estimada es de USD 485 M, previendo la generación de unos 1000 puestos de trabajo durante la construcción y 400 para la etapa de operación. Carbonatos Profundos producirá unas 120 mil onzas de oro anuales.

A la espera del visto bueno del Ministerio de Economía nacional, Minas Argentinas SA y AISA Group están analizando la presentación de un segundo VPU que podría llegar a comprometer otros 1.000 millones de dólares en inversiones en temas de generación fotovoltaica y construcción y/o mejoras del sistema de transmisión en alta tensión.

El plan

Mientras tanto, actualmente continúan las tareas para aumentar el recupero de onzas que hay en la pila de lixiviación. El inventario remanente indica que habría 1 millón de onzas de oro en la pila, y estudios más detallados determinaron que un 20-25% serían recuperables mediante recuperación secundaria.

Creen que Gualcamayo aún tiene mucho futuro.

De hecho, el último comunicado difundido menciona que el plan de inversiones de Minas Argentinas se completa con labores de ampliación, refuncionalización y repotenciación de su actual sistema de lixiviación, lo cual permitirá, a partir de 2025, producir oro y plata durante los próximos años, de sectores que ya se consideraban agotados. “Son sectores de la pila de lixiviación que se consideraban agotados, es decir, a los cuales ya se les había extraído todo el oro posible (al menos eso se creía). Estudios realizados recientemente demostraron que en muchos sectores de la pila quedan niveles importantes de mineral que no fueron regados apropiadamente y, por lo tanto, que dejaron en el mineral un volumen significativo de oro”, dijo a este medio Marcelo Agulles, gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la compañía.

-Al mencionar que se harán trabajos para ampliar, refuncionalizar y repotenciar el actual sistema de lixiviación ¿cuáles serán esas labores específicas?

-En esta nueva etapa de producción, se implementará un rediseño y repotenciación del sistema de pilas de lixiviación convencionales, así como de la planta de recuperación por adsorción-desorción existente, para procesar y recuperar el mineral remanente, el cual se presenta en forma de mena ya triturada. Esta mena será re perfilada y ripiada, y se reincorporará a un nuevo sistema de irrigación. Las pilas de lixiviación se reconstruirán con una altura aproximada de 10 metros y se lixiviarán con solución cianurada, utilizando irrigadores por goteo presurizado.

Implementaremos un diseño más estable con el reperfilado de taludes y el ripeo del mineral, mejorando la infiltración de la solución y maximizando el contacto con el mineral. Además, construimos una planta de lechada de cal para optimizar los niveles de pH en el proceso de lixiviación e incrementamos el flujo de agua fresca, aumentando así el caudal procesado en planta. Estas iniciativas son fundamentales para cumplir con los objetivos estratégicos y asegurar la eficiencia en nuestras operaciones.

- ¿Actualmente cómo está el sistema de lixiviación que tendrá mejoras?

-Es un sistema de lixiviación convencional, que funciona desde que comenzó la operación de Gualcamayo (2009). Ese sistema tuvo, históricamente, niveles de recuperación por debajo de la media para este tipo de procesos y nunca hubo una comprensión acabada de por qué sucedía eso. El nuevo equipo técnico del área de Procesos ha trabajado arduamente para desarrollar las ingenierías que nos permitirán llevar adelante las labores de recuperación secundaria de las pulas. Seguirá siendo una pila de lixiviación convencional, con bancos y un diseño que nos permita eficientizar al máximo el riego. Además, incorporaremos una planta de lechada de cal y ya realizamos obras para aumentar el caudal de agua.

- ¿En qué consisten los trabajos de restablecimiento ambiental que se harán de los sectores improductivos?

-Ya estamos diseñando nuestro programa de cierre y remediación ambiental para el cierre del yacimiento metalífero, una inversión que superará los 97 Millones de dólares y que, entre preparación, rehabilitación, remediación, monitoreo y post cierre permitirá la extensión del empleo calificado luego del cese de las operaciones.

-De los USD 350 millones que demandaran los conceptos mencionados ¿cuánto de ese monto, aproximadamente, será para cada tarea?

-Los trabajos en la pila de lixiviación demandarán una inversión de USD 260 M. Las tareas de remediación y cierre ambiental, de USD 90 M (montos aproximados). En todos los casos, las inversiones se extenderán durante varios años.

- ¿La empresa sigue extrayendo metales de sus pilas?

-Sí, la empresa está actualmente terminando la extracción de las onzas que se apilaron durante la última etapa productiva de la operación minera (marzo-abril pasado). Estimamos que estaremos terminando de agotar ese stock en diciembre próximo. A partir de enero estimamos estar comenzando la etapa de recuperación secundaria.

-La empresa anuncio que se invertirán U$D 52 M durante en exploración los próximos 5 años ¿Además de continuar con Carbonatos Profundos que otros sectores tienen en el mapa?

-Los trabajos de exploración tendrán 2 objetivos principales: agrandar el cuerpo de Carbonatos Profundos y desarrollar nuevas zonas que puedan ponerse en producción en el futuro. Respecto a este segundo tema, los trabajos no se concentrarán ya solamente en la búsqueda de oro, sino que se ampliarán a otros metales. Algunas de las zonas que estamos mirando son Remanentes, Target D, Corte Cajón, Amelia Inés, Magdalena, Saltito, Pirrotina, y otros targets cercanos a las antiguas operaciones.

-De ese lustro ¿Cuándo estiman, en qué temporada, podría ser el más elevado desembolso para exploración?

-Será un trabajo constante. En Gualcamayo se puede trabajar con normalidad tanto en verano como en invierno, por lo que no prevemos cambios de ritmo.

-Ya se retomaron las labores de perforación ¿en qué sector y cuál es el plan detallado de esas labores de perforación?

-Sí, se ha comenzado a trabajar con pozos profundos (desde la superficie) para buscar agrandar el cuerpo del DCP. También estamos empezando perforaciones en Corte Cajón. Los pozos profundos del DCP tuvieron unos 1200-1300 metros de longitud. En las próximas semanas construiremos una rampa (o túnel) para acercarnos al cuerpo mineralizado y perforar desde allí, de modo tal de reducir esos pozos a unos 450/500 metros, aproximadamente.

- ¿Qué cantidad de trabajadores se ha incorporado en estas labores de perforación que iniciaron?

-Para estas labores se contrató a una empresa de origen sanjuanino. Esta compañía está trabajando con una dotación de 30 personas, aproximadamente.

-Encontraron fuertes indicios geoquímicos del potencial de uno o más pórfidos de molibdeno, oro y cobre en los sectores más conocidos del yacimiento ¿En qué sectores y que se puede determinar en cuanto a potencial?

-En sectores cercanos a donde estuvimos trabajando en el pasado. Por lo pronto, son indicios geoquímicos producto del trabajo de mapeo de campo y análisis geológico. Con las perforaciones iremos confirmando esos hallazgos y determinando con claridad el potencial.