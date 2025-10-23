El secreto sustentable detrás de los vinos de Kaiken
En Kaiken, una bandada de patos y gansos reemplaza a los pesticidas y ayuda a mantener el equilibrio natural del viñedo y sus vinos.
En los viñedos de Kaiken, en Mendoza, una bandada de patos y gansos trabaja silenciosamente para mantener el equilibrio ecológico. Estas aves no solo aportan vida y movimiento al paisaje: también cumplen una función esencial en la producción de vinos sustentables, controlando plagas de forma natural y sin el uso de pesticidas.
Un ecosistema donde todos ganan
En Kaiken, la naturaleza no es un decorado, sino parte activa del proceso vitivinícola. Entre las hileras de viñas conviven distintas especies de aves que ayudan a mantener los suelos vivos y saludables.
“Los patos y gansos nos ayudan a controlar plagas y a oxigenar el suelo con su movimiento”, explican desde la bodega. “De esa forma evitamos el uso de químicos y fortalecemos el ecosistema”.
Esta práctica se enmarca en una filosofía de viticultura regenerativa, donde la biodiversidad es tan valiosa como la uva. El resultado: vinos más naturales, tierras fértiles y un entorno en equilibrio.
El vuelo de los gansos: una lección de colaboración
Ver a los gansos volar en formación es más que un espectáculo: es una metáfora del trabajo en equipo. Los científicos han demostrado que al volar en “V”, estas aves pueden recorrer hasta un 78% más de distancia que si lo hicieran solas.
En Kaiken, esa sinergia se replica en su enfoque de producción: cada elemento —animal, planta o persona— cumple un rol que beneficia al conjunto. Cuando un ganso se cansa, otro toma su lugar; si uno se retrasa, dos lo acompañan hasta que se recupere. Una enseñanza natural de liderazgo, empatía y cooperación.
Biodiversidad, vino y vida
Los patos, gansos y ovejas que habitan las fincas de Kaiken forman un mosaico de vida que potencia el entorno. Este enfoque da sentido a Zoowine, el espacio de MDZ donde se cruzan la naturaleza, el vino y la sustentabilidad.
Así como las ovejas fueron protagonistas en una entrega anterior, hoy los patos y gansos invitan a mirar el vino desde otra perspectiva: la de un ecosistema en armonía, donde cada ser vivo aporta equilibrio, belleza y propósito.
