El secreto sustentable detrás de los vinos de Kaiken

En los viñedos de Kaiken , en Mendoza, una bandada de patos y gansos trabaja silenciosamente para mantener el equilibrio ecológico. Estas aves no solo aportan vida y movimiento al paisaje: también cumplen una función esencial en la producción de vinos sustentables , controlando plagas de forma natural y sin el uso de pesticidas.

En Kaiken, la naturaleza no es un decorado , sino parte activa del proceso vitivinícola. Entre las hileras de viñas conviven distintas especies de aves que ayudan a mantener los suelos vivos y saludables .

“Los patos y gansos nos ayudan a controlar plagas y a oxigenar el suelo con su movimiento”, explican desde la bodega. “De esa forma evitamos el uso de químicos y fortalecemos el ecosistema”.

Esta práctica se enmarca en una filosofía de viticultura regenerativa , donde la biodiversidad es tan valiosa como la uva. El resultado: vinos más naturales, tierras fértiles y un entorno en equilibrio.

Ver a los gansos volar en formación es más que un espectáculo: es una metáfora del trabajo en equipo. Los científicos han demostrado que al volar en “V”, estas aves pueden recorrer hasta un 78% más de distancia que si lo hicieran solas.

En Kaiken, esa sinergia se replica en su enfoque de producción: cada elemento —animal, planta o persona— cumple un rol que beneficia al conjunto. Cuando un ganso se cansa, otro toma su lugar; si uno se retrasa, dos lo acompañan hasta que se recupere. Una enseñanza natural de liderazgo, empatía y cooperación.

Kaiken 1

Biodiversidad, vino y vida

Los patos, gansos y ovejas que habitan las fincas de Kaiken forman un mosaico de vida que potencia el entorno. Este enfoque da sentido a Zoowine, el espacio de MDZ donde se cruzan la naturaleza, el vino y la sustentabilidad.

Así como las ovejas fueron protagonistas en una entrega anterior, hoy los patos y gansos invitan a mirar el vino desde otra perspectiva: la de un ecosistema en armonía, donde cada ser vivo aporta equilibrio, belleza y propósito.

