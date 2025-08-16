Diamandes, la bodega del Valle de Uco donde arquitectura y naturaleza se fusionan

El nuevo episodio de Casas del Vino recorre la imponente bodega Diamandes, diseñada por Bórmida & Yanzón y reconocida por su propuesta enológica y arquitectónica.

vinoEnclavada al pie de la majestuosa Cordillera de Los Andes, Bodega Diamandes combina arquitectura, paisaje y vino en una propuesta única. Su diseño, obra del prestigioso estudio Bórmida & Yanzón, refleja un principio rector: la conexión profunda entre el vino y la naturaleza.

Un episodio especial de Casas del Vino En el marco del ciclo audiovisual Casas del Vino, llega un nuevo capítulo dedicado a una de las bodegas más impactantes del Valle de Uco. Diamandes destaca no solo por la calidad de sus vinos, sino por una arquitectura de vanguardia que integra el edificio al entorno con una estética sobria y contemporánea.

diamandes La filosofía detrás del diseño de la bodega La identidad de Diamandes se sustenta en la relación esencial entre el vino y la naturaleza. Este concepto atraviesa tanto la filosofía de producción como el diseño del espacio, pensado para resaltar la identidad del terroir mendocino y ofrecer al visitante una experiencia sensorial completa.

Este nuevo episodio de +VINO invita a descubrir cómo arte, arquitectura y vitivinicultura se entrelazan en esta joya del Valle de Uco.